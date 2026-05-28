NADAM SE DA VIŠE NEĆU IGRATI PROTIV FRANCUZA: Novak raspoložen pred novinarima posle pobede

Savladao je Novak Đoković (3. nosilac) neugodnog Francuza Valantena Roajea (74. ATP) rezutlatom 6:3, 6:2, 7:6, 6:3. Bio je to još jedan iscrpljujući meč.

- Možda je izgledalo da dominiram, rezultatski je tako i bilo, ali sam sve vreme bio na ivici, zbog vrućine. Moram da priznam da sam bio fizički iscrpljen između poena – poručio je Novak odgovarajući na pitanje "Novosti" na konferenciji za medije.

Ističe Đoković u svom odgovoru da je sve išlo dobro, a da mu je onda u jednom trenutku pala energija.

- Imao sam mnogo duplih grešaka, promašenih servisa, on se osokolio i dobio podršku publike. Znamo svi koliko je to sve izazovno i nezgodno, i koliko ima tenzije kada igraš protiv Francuza na Rolan Garosu. Iskreno se nadam da neću imati Francuza za protivnika na Rolan Garosu do kraja karijere, stvarno sam se zasitio! – dovršio je Novak svoj odgovor u vedrom duhu.

Sve je delovalo odlično, vodio je Novak sa 2:0 u setovima, imao i brejk u trećem i poveo sa 3:2, a onda je došlo do preokreta.

- Moja je greška, nema šta. Ne želim da tražim bilo kakve izgovore. Znam šta se desilo, u smislu pada energije i koncentracije. Bilo je i tenzija. Sve se to pomešalo. Suština je da sam imao meč u rukama, i meč loptu, i 3:0 i 5:3 u tajbreku. U tim momentima moram da priznam da sam bio malo stegnutiji nego obično, malo pasivniji, on je napao i to mu se isplatilo – odgovorio je Novak pred srpskim novinarima u Parizu na pitanje "Novosti" o ovom delu igre.