"LEKARI SU GA PUSTILI DA UMRE"! Jezivi detalji porodične tragedije Arine Sabalenke

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka krasi naslovnu stranu prestižnog magazina Vog, čime je krunisala godine dominacije na VTA listi.

Vlasnica četiri Grend slem trofeja u velikom intervjuu se osvrnula na bogatu karijeru, ali je iskreno govorila i o najbolnijim životnim udarcima.

Otvorila je dušu o dve velike tragedije koje su je, uprkos neopisivom bolu, učinile snažnijom — iznenadnom gubitku oca 2019. godine i tragičnoj smrti bivšeg partnera 2024. godine.

Sabalenkin otac preminuo je u novembru 2019. godine, u vreme kada je Arina imala samo 21 godinu. Sve se odigralo iznenada, tokom pauze između dve sezone, dok je trenirala u rodnom Minsku. Njen otac je dobio meningitis, a bolest je napredovala neverovatnom brzinom. Prvog dana kada se razboleo, majka je pozvala hitnu pomoć, ali su lekari tada samo snizili temperaturu i ostavili ga na kućnom lečenju. Nažalost, ista situacija ponovila se i narednog dana, pre nego što je bilo prekasno.

- Rekla sam, pusti mene da ga sama odnesem u bolnicu, ako Hitna pomoć neće da ga vozi. Odveli su ga trećeg dana i bilo je prekasno. Bilo je još teže za moju mamu. Tek kasnije sam shvatila koliko je moja sestra patila. Obe smo bile tatine male devojčice. Ljudi kažu da vreme pomaže, ali na neki način se sada više borim jer znam koliko bi se moj tata zabavio sa mojim uspehom. Danas me verenik nađe kako plačem u krevetu uveče jer gledam "rilsove" i ima nešto o ocu ili starim vremenima. Najosetljiviji video snimci za mene su kada vidim ljude kako objavljuju reakciju porodice na to što njihovo dete sportista nešto osvoji, i samo zamišljam kako bi moj tata reagovao na mene. Plačem kao luda, kao da sam ga upravo izgubila. Toliko je očeva na turneji, i kada vidim zdrav odnos i ponosnog tatu, pomislim: "Devojko, samo uživaj, jer nikad ne znaš šta dolazi. Imaš toliko sreće.

Takođe, pričala je i o tragediji u kojoj je njen bivši momak izvršio samoubistvo, kao i situacije kada joj je policija to saopštila.

- Svađala sam se sa policajcem. Mislila sam da laže. Ne zna da li postoji neki kliše o tome kako bi trebalo da se tuguje. Osećam se kao da u ovoj situaciji nema ispravnog i pogrešnog. Svima nam trebaju različite stvari. Za mene je povratak na posao jedini način. Imam 28 godina, ali ponekad mislim da sam u životu imala sve što možete da zamislite.

