"SVEJEDNO JE KAKVU ĆE OZNAKU FRANCUSKI KAPLAR NOSITI NA GLAVI" „Ni NATO ni EU“ - Moskva povukla crvenu liniju oko Ukrajine

RUSIJA ne prihvata mogućnost razmeštanja vojnih snaga Evropske unije ili NATO-a na teritoriji Ukrajine u okviru bilo kakvih bezbednosnih garancija za Kijev, izjavio je za za Sputnjik zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.

Foto: M.Stevanović

- Više puta smo isticali da je to neprihvatljivo – nikakvog članstva u NATO-u i nikakvih stranih trupa. Potpuno je svejedno da li će, uslovno rečeno, francuski kaplar na glavi nositi kapu sa oznakom ‘NATO’ ili ‘EU’. Suština se time ne menja. Zato od svog stava nismo odustali - naglasio je Gruško.

On je dodao da je ograničavanje vojnog potencijala Ukrajine od posebnog značaja u svetlu najavljenih planova o njenom ubrzanom prijemu u Evropsku uniju, koje je ocenio kao sve izraženiju militarizovanu.

- Uzimajući u obzir sve najave o ubrzanom ulasku Ukrajine u Evropsku uniju, koja se ubrzano militarizuje, posebnu važnost dobija pitanje ograničenja vojnog potencijala same Ukrajine - poručio je zamenik šefa ruske diplomatije.

Ranije je Vladimir Zelenski zatražio od Evropske unije da primi Ukrajinu u svoje članstvo 2027. godine. Na konferenciji za novinare u Vilnjusu, održanoj zajedno sa predsednikom Litvanije Gitanasom Nausedom i predsednikom Poljske Karolem Navrockim, Zelenski je izjavio da će Ukrajina tehnički biti spremna za pristupanje EU u prvoj polovini 2026. godine, u pogledu otvaranja svih klastera, dok će potpuna tehnička spremnost biti dostignuta 2027. godine.

(Sputnjik)

