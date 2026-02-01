URNEBESNO: Ovako je reagovao Nadal kada je Đoković osvojio prvi set protiv Alkaraza (VIDEO)

Uspeo je Novak Đoković da dobije prvi set na Australijan openu. Dobio je Karlosa Alkaraza 6:2, a na tribinama bile su podeljene reakcije.

FOTO: Tanjug/AP

Novak Đoković je sjajno počeo meč, a urnebesan kadar viđen je nakon prvog seta.

Kamere su snimile Rafaela Nadala i njegova reakcija u najmanju ruku nasmejaće navijače Novaka Đokovića.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali devet međusobnih mečeva, a Srbin vodi sa 5:4 u pobedama.

Špancu je pripao poslednjih susreta. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2).

Ovo će im biti prvi megdan u Melburnu, na jedinom grend slemu na kome mladi Španac još nije bio šampion.

Novak Đoković - najnovije vesti! EKSPERTI SU HTELI DA ME PENZIONIŠU: Đoković otvorio dušu nakon plasmana u finale Australijan opena

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića