ĐOKOVIĆ BEZ BORBE U ČETVRTFINALU! Menšik se povukao sa Australijan opena

Novak Đoković je prošao u četvrtfinale Australijan opena i to bez borbe.

FOTO: Tanjug/AP

Njegov rival Jakub Menšik povukao se sa turnira bez borbe.



- Ovo je teško napisati. Nakon što smo učinili sve što smo mogli da nastavimo dalje, moram da se povučem sa Australijan opena zbog povrede trbušnog mišića koja se pogoršala tokom poslednjih mečeva. Posle dugih razgovora sa svojim timom i lekarima, odlučili smo da sutra ne izađem na teren.

FOTO: Mensik.Jakub/Instagram

Iako sam razočaran, plasman u 4. kolo ovde po prvi put je nešto što ću dugo nositi sa sobom. Osetio sam toliku energiju od navijača i atmosfera u Melburnu je bila zaista posebna.

Hvala mom timu što je bio uz mene na svakom koraku, i svima koji šalju poruke i navijaju – to mi znači više nego što mislite. Sada je vreme za pravi oporavak - napisao je Menšik na društvenim mrežama.

Novak Đoković sada čeka pobednika duela Lorenco Museti – Tejlor Fric.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

Uskoro opširnije