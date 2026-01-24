KRAJ JEDNE ERE - POSLEDNJI PLES JE ZAVRŠEN! Višestruki grend slem šampion odigrao svoj poslednji meč u karijeri na Australijan openu
Trostruki grend slem šampiona, Sten Vavrinka, izgubio je od Tejlora Frica sa 3-1 u setovima te je tako Švajcarac odigrao svoj poslednji meč na Australijan openu.
Fric je rezultatom 7:6, 2:6, 6:4, 6:4 dobio meč i plasirao se u osminu finala u Melburnu, a Vavrinki je ovo bio poslednji meč u karijeri na prvom grend slemu u sezoni, pošto će na kraju 2026. godine otići u zasluženu penziju.
Naredni protivnik Tejlora Frica biće Italijan Lorenco Muzeti.
