KRAJ JEDNE ERE - POSLEDNJI PLES JE ZAVRŠEN! Višestruki grend slem šampion odigrao svoj poslednji meč u karijeri na Australijan openu

24. 01. 2026. u 10:46

Trostruki grend slem šampiona, Sten Vavrinka, izgubio je od Tejlora Frica sa 3-1 u setovima te je tako Švajcarac odigrao svoj poslednji meč na Australijan openu.

Fric je rezultatom 7:6, 2:6, 6:4, 6:4 dobio meč i plasirao se u osminu finala u Melburnu, a Vavrinki je ovo bio poslednji meč u karijeri na prvom grend slemu u sezoni, pošto će na kraju 2026. godine otići u zasluženu penziju.

Naredni protivnik Tejlora Frica biće Italijan Lorenco Muzeti.

