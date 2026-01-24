NEVEROVATNE SCENE! Siner bio na ivici poraza, spasli ga organizatori
JANIK Siner pobedio je Eliota Spicirija 3:1 po setovima 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 i plasirao se u osminu finala Australijan opena.
Započeo je dobro meč Amerikanac, 85. igrač sveta, koji je osvojio prvi set, ali da savladate Sinera mora sve da se poklopi, što se njemu nije desilo.
U prvom setu su razmenjena četiri brejka, da bi Spiciri pri rezultatu 4:4 napravio novi i potom ga potvrdio za osvajanje prvog seta.
Tok meča je bio takav da se činilo da je na pomolu veliko iznenađenje, jer je Spiciri na početku drugog seta napravio novi brejk i poveo, dok Siner nije bio na svom maksimumu, jer je imao problema sa grčevima.
Ipak, pri rezultatu 3:1 u drugom setu meč je prekinut zbog pravila o velikoj vrućini. Na "Rod Lejver areni" potom je navučen krov, Italijan se odmorio i uspeo da se vrati u potpunosti u meč.
Nakon povratka Italijan je brzo vratio brejk i osvojio taj set sa 6:3.
U trećem koji je trajao najduže - sat i 16 minuta, ponovo je Spiciri prvi oduzeo servis rivalu, ali se još jednom drugi nosilac na turniru izvukao i sa dva brejka stigao do vođstva u setovima osvojivši ovaj sa 6:4.
Isti scenario bio je i u četvrtom setu. Spiciri prvi zadaje udarac, Siner se vraća i pravi odlučujući brejk pri rezultatu 3:3, a kasnije i lako privodi meč kraju za konačnu pobedu 3:1 u susretu koji je trajao tri sata i 44 minuta.
Italijan će u osmini finala igrati protiv sunarodnika Lucijana Darderija.
Šta je pravilo o velikoj vrućini?
Umesto prostog merenja temperature, sistem na Australijan openu uzima u obzir više faktora u realnom vremenu: temperaturu vazduha, vlažnost, jačinu sunčevog zračenja i brzinu vetra. Merenja se obavljaju neposredno uz terene, a rezultat se prikazuje kroz skalu od 1 do 5, koja određuje kako turnir funkcioniše tog dana. Na ovom meču indikator je pokazao broj 5 što je značilo prekid meča i navlačenje krova.
