ŠTA ON ZNA ŠTO NIKO NE ZNA? Oglasio se trener Novaka Đokovića i zaprepastio sve na Australijan openu
NOVAK Đoković je sjajno započeo Australijan open trijumfom protiv Pedra Martineza.
Videli smo starog Noleta, koji je harao Melburnom, ali isto tako uvek stoji upitnik pored imena i prezimena srpskog tenisera zbog godina koje su i te kako ostavile traga na najvećem svih vremena. Većina teniskih stručnjaka baš zbog toga ne vidi Đokovića kao pretnju za Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, ali ne misli tako Novakov trener Dušan Vemića.
Srpski stručnjak je najavio velike stvari u Melburnu i zaprepastio teniski svet. Preciznije, Vemić, koji se retko oglašava u javnosti, iznenadio je prognozom za 2026. godinu i čini se da zna nešto što mi ne znamo o Đokoviću.
Vemić je očigledno zadovoljan onim što je video od Noleta na treninzima, čini se da je srpski teniser sada potpuno zdrav, pa je tako srpski trener naglasio da ne samo da ima najveće šanse da osvoji Australijan open, nego bi mogao i do tri grend slema u ovoj kalendarskoj godini.
- Sa njim uvek moraš da radim na unapređivanju, da ideš napred, da stičeš iskustvo bez obzira na okolnosti. A za 2026. godinu, spreman je da sve te izazove savlada na još bolji način nego prošle godine. Sa nestrpljenjem iščekujem ovu sezonu i po mom mišljenju, ove godine može da osvoji tri grend slem turnira", objasnio je njegov prijatelj i trener Dušan Vemić u intervjuu za ugledni francuski list "L'Ekip".
Podsećanja radi, uoči početka turnira, Novak Đoković je rekao da ne bi došao u Australiju i ne bi se i dalje takmičio da misli da ne može da osvoji turnir, tako da je i ovoga puta s velikim očekivanjima - od samog sebe - stigao u Melburn.
