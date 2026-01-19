NEMA IH MNOGO KAO OLGA! Srpkinja dobila rivalku u drugom kolu Australijan opena
Američka teniserka Koko Gof plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila Uzbekistanku Kamilu Rahimovu sa 6:2, 6:3.
Gof će u narednom kolu igrati protiv srpske teniserke Olge Danilović koja je na startu turnira eliminisala Amerikanku Venus Vilijams.
"Nema mnogo levorukih igračica na turu, ali Olga je sjajna, pobedila je neke vrhunske teniserke. Biće to težak meč", rekla je treća teniserka sveta posle pobede.
U drugo kolo Australijan opena prošla je i četvrta na WTA listi, Amerikanka Amanda Anisimova koja je bila bolja od švajcarske teniserke Simone Valtert sa 6:3, 6:2, kao i šesta igračica sveta Amerikanka Džesika Pegula koja je slavila protiv Ruskinje Anastasije Zaharove sa 6:2, 6:1.
Amerikanka Sofija Kenin, pobednica Australijan opena 2020, nastavila je svoj loš niz u Melburnu pošto je izgubila od sunarodnice Pejton Sterns 6:3, 6:2 i tako završila takmičenje u prvom kolu petu godinu zaredom.
Prvu prepreku u Melburnu su danas preskočile, između ostalih, i Čehinja Karolia Muhova, Poljakinja Magdalena Frenh, Amerikanka An Li, Australijanka Storm Hanter, Hrvatica Petra Marčinko i danska teniserka Klara Tauson.
