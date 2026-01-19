Tenis

NEMA IH MNOGO KAO OLGA! Srpkinja dobila rivalku u drugom kolu Australijan opena

Новости онлине

19. 01. 2026. u 07:50

Američka teniserka Koko Gof plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila Uzbekistanku Kamilu Rahimovu sa 6:2, 6:3.

НЕМА ИХ МНОГО КАО ОЛГА! Српкиња добила ривалку у другом колу Аустралијан опена

FOTO: Tanjug/AP

Gof će u narednom kolu igrati protiv srpske teniserke Olge Danilović koja je na startu turnira eliminisala Amerikanku Venus Vilijams.

"Nema mnogo levorukih igračica na turu, ali Olga je sjajna, pobedila je neke vrhunske teniserke. Biće to težak meč", rekla je treća teniserka sveta posle pobede.

U drugo kolo Australijan opena prošla je i četvrta na WTA listi, Amerikanka Amanda Anisimova koja je bila bolja od švajcarske teniserke Simone Valtert sa 6:3, 6:2, kao i šesta igračica sveta Amerikanka Džesika Pegula koja je slavila protiv Ruskinje Anastasije Zaharove sa 6:2, 6:1.

Amerikanka Sofija Kenin, pobednica Australijan opena 2020, nastavila je svoj loš niz u Melburnu pošto je izgubila od sunarodnice Pejton Sterns 6:3, 6:2 i tako završila takmičenje u prvom kolu petu godinu zaredom.

Prvu prepreku u Melburnu su danas preskočile, između ostalih, i Čehinja Karolia Muhova, Poljakinja Magdalena Frenh, Amerikanka An Li, Australijanka Storm Hanter, Hrvatica Petra Marčinko i danska teniserka Klara Tauson.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!