FEDERER SE VRATIO, NAVIJAČI U EKSTAZI: Švajcarac počistio nekada drugog igrača planete (VIDEO/FOTO)
IAKO je Rodžer Federer završio karijeru pre tri godine, forma se pokazala kao večna.
Slavni Švajcarac priredio je publici na Rod Lejver areni dan za pamćenje.
Odigrao je jedan trening taj-brejk sa 13. teniserom sveta, Kasperom Rudom, i pokazao potpunu dominaciju kao u najboljim danima.
Na opšte oduševljenje ljubitelja tenisa širom sveta, 44-godišnji Federer slavio je rezultatom 7:2.
Navijači na "Rod Lejver areni" pali su u trans, posebno kada je nakon sjajnog servisa Ruda poslao savršenu bekhend paralelu u ćošak terena.
Radio je bukvalno šta je hteo na terenu - izlazio na mrežu, udarao savršene voleje i šetao nesrećnog Ruda po terenu.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
