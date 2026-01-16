FEDERER SE VRATIO, NAVIJAČI U EKSTAZI: Švajcarac počistio nekada drugog igrača planete (VIDEO/FOTO)

IAKO je Rodžer Federer završio karijeru pre tri godine, forma se pokazala kao večna.

FOTO: Tanjug/AP

Slavni Švajcarac priredio je publici na Rod Lejver areni dan za pamćenje.

Odigrao je jedan trening taj-brejk sa 13. teniserom sveta, Kasperom Rudom, i pokazao potpunu dominaciju kao u najboljim danima.

Na opšte oduševljenje ljubitelja tenisa širom sveta, 44-godišnji Federer slavio je rezultatom 7:2.

Oh, Roger 😍



That backhand down the line will never get old 💫 pic.twitter.com/FAD8yOiQi9 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026

Navijači na "Rod Lejver areni" pali su u trans, posebno kada je nakon sjajnog servisa Ruda poslao savršenu bekhend paralelu u ćošak terena.

Radio je bukvalno šta je hteo na terenu - izlazio na mrežu, udarao savršene voleje i šetao nesrećnog Ruda po terenu.

