Tenis

FEDERER SE VRATIO, NAVIJAČI U EKSTAZI: Švajcarac počistio nekada drugog igrača planete (VIDEO/FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 01. 2026. u 09:26

IAKO je Rodžer Federer završio karijeru pre tri godine, forma se pokazala kao večna.

ФЕДЕРЕР СЕ ВРАТИО, НАВИЈАЧИ У ЕКСТАЗИ: Швајцарац почистио некада другог играча планете (ВИДЕО/ФОТО)

FOTO: Tanjug/AP

Slavni Švajcarac priredio je publici na Rod Lejver areni dan za pamćenje. 

Odigrao je jedan trening taj-brejk sa 13. teniserom sveta, Kasperom Rudom, i pokazao potpunu dominaciju kao u najboljim danima.

Na opšte oduševljenje ljubitelja tenisa širom sveta, 44-godišnji Federer slavio je rezultatom 7:2.

Navijači na "Rod Lejver areni" pali su u trans, posebno kada je nakon sjajnog servisa Ruda poslao savršenu bekhend paralelu u ćošak terena.

Radio je bukvalno šta je hteo na terenu - izlazio na mrežu, udarao savršene voleje i šetao nesrećnog Ruda po terenu.

Foto: ФОТО: Танјуг/АП

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Tenis
Fudbal
