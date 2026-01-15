ĐOKOVIĆ DOBRO POČEO U AUSTRALIJI: Kao od šale dobio Frencisa Tijafoa

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je danas u Melburnu Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:3, 6:4 u egzibicionom meču uoči starta Australijan opena.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Meč je trajao 82 minuta, a odigran je na "Rod Lejver areni".

Ovaj duel je bio humanitarnog karaktera. Ranije danas održan je žreb za Australijan open, koji počinje u nedelju, 18. januara.

Đoković će u prvom kolu prvog grend slem turnira u sezoni igrati protiv španskog tenisera Pedra Martineza.

Đoković je 10 puta u karijeri osvojio Australijan open.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu