ĐOKOVIĆ DOBRO POČEO U AUSTRALIJI: Kao od šale dobio Frencisa Tijafoa

Танјуг

15. 01. 2026. u 09:51

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je danas u Melburnu Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:3, 6:4 u egzibicionom meču uoči starta Australijan opena.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Meč je trajao 82 minuta, a odigran je na "Rod Lejver areni".

Ovaj duel je bio humanitarnog karaktera. Ranije danas održan je žreb za Australijan open, koji počinje u nedelju, 18. januara.

Đoković će u prvom kolu prvog grend slem turnira u sezoni igrati protiv španskog tenisera Pedra Martineza.

Đoković je 10 puta u karijeri osvojio Australijan open.

