ĐOKOVIĆ DOBRO POČEO U AUSTRALIJI: Kao od šale dobio Frencisa Tijafoa
Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je danas u Melburnu Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:3, 6:4 u egzibicionom meču uoči starta Australijan opena.
Meč je trajao 82 minuta, a odigran je na "Rod Lejver areni".
Ovaj duel je bio humanitarnog karaktera. Ranije danas održan je žreb za Australijan open, koji počinje u nedelju, 18. januara.
Đoković će u prvom kolu prvog grend slem turnira u sezoni igrati protiv španskog tenisera Pedra Martineza.
Đoković je 10 puta u karijeri osvojio Australijan open.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
TRAGEDIJA: Preminula mlada atletičarka Iva Jović (18)
15. 01. 2026. u 15:37
NAKON VELIKE DRAME! Aleksandra Krunić ostala bez trofeja u Adelejdu
15. 01. 2026. u 15:20
BORBA ZA "VEMBLI": Prvi čin velikog londonskog derbija u polufinalu Liga kupa
POSLE ubedljivih pobeda u FA kupu tokom vikenda, Čelsi i Arsenal se sastaju u prvom meču polufinala EFL kupa na "Stamford bridžu", u duelu koji nosi veliku težinu za obe strane. "Plavci" traže stabilnost i povratak na veliku scenu, dok "tobdžije" vide ovo takmičenje kao realnu šansu za trofej koji im godinama izmiče.
14. 01. 2026. u 07:30 >> 01:22
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 13:15
ŠTA URADITI SA STAROM IKONOM KAD KUPITE NOVU: Teolog dao odgovor - jedno nipošte NE bi trebalo činiti
U DOMOVIMA pravoslavnih vernika ikona zauzima posebno mesto, ne samo kao ukras već kao svetinja. Zato se često postavlja pitanje šta učiniti sa starom ikonom kada nabavimo novu i kako se prema njoj odnositi na dostojanstven način?
15. 01. 2026. u 07:43
Komentari (0)