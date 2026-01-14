ŠOKOVI NA ROD LEJVER ARENI: Odmah ispali i Janik Siner, i Karlos Alkaraz (VIDEO)

Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.

Tamo je pred početak prvog ovogodišnjeg grend slema, koji će biti odigran u Melburnu od 18. januara do 1. februara, održan nesvakidašnji turnir.

Igralo se - na jedan jedini poen, pa ko izgubi, ispada, a ko taj poen osvoji - ide dalje.

I, Janik Siner je ispao.

I to od koga...

U neverovatnom preokretu na revijalnom turniru "1 Point Slam" pred AusOpen 2026, amaterski teniser i trener Džordan Smit iz Sidneja osvojio je glavnu nagradu od milion australijskih dolara (oko 668.000 američkih dolara), eliminišući na putu do trofeja svetskog broj jedan Janika Sinera, ali i druge rivale.

Taj inovativni turnir, održan u Rod Lejver areni, podrazumevao je da se svaki meč igra na samo jedan poen – "na jedan udarac", kako su ga opisali organizatori – a Smit je kao pobednik kvalifikacija iz Novog Južnog Velsa šokirao profesionalce.

U četvrtfinalu, Smit je "pobedio" Sinera kada Italijanov servis nije prešao mrežu, što je izazvalo oduševljenje domaće publike i postalo viralni trenutak na društvenim mrežama.

THE CHAMPION HAS FALLEN! 💥



Four-time Grand Slam champion Jannik Sinner is eliminated against amateur Jordan Smith in the 1 Point Slam 😲 pic.twitter.com/9ZKaTg1815 — TNT Sports (@tntsports) January 14, 2026

Turnir je bio deo priprema za Australijan open 2026, a učestvovale su i zvezde poput Karlosa Alkaraza, Koko Gof, Ige Švjontek i Sinera...

Inače, i Alkaraz je odmah ispao, i to posle najzanimljivije borbe - a eliminisala ga je 52. teniserka sveta, Marija Sakari iz Grček:

CARLOS ALCARAZ IS OUT 😲



The big names are crashing out of the 1 Point Slam 👀 pic.twitter.com/t8ztbKbPk5 — TNT Sports (@tntsports) January 14, 2026

Na kraju je Smit, 30-godišnji amater koji radi kao trener u Kasl Hilu, pobedio pet profesionalaca da bi u finalu savladao Džoanu Garland (svetska broj 117) i odneo nagradu.

THE AMATEUR IS VICTORIOUS 😲



Jordan Smith from Sydney is the first-ever winner of the 1 Point Slam and takes home $1 million 🤯💰 pic.twitter.com/EbSPkNIixP — TNT Sports (@tntsports) January 14, 2026

Garlandova je, inače, "nadigrala" Nika Kirjosa, koji je, u neverici (ali nasmejan), "lomio reket".

Joanna Garland takes down ANOTHER big name 😲



Nick Kyrgios smashes his racquet... and gifts it to a young fan as he is eliminated from the 1 Point Slam 💥 pic.twitter.com/TWOTZpJJj6 — TNT Sports (@tntsports) January 14, 2026

Džoana je pobedila i Aleksandera Zvereva, i to posle prilično duge razmene udaraca:

HUGE UPSET IN THE 1 POINT SLAM 🤯



Men's world No. 3 Alexander Zverev loses to women's world No. 117 Joanna Garland 😲 pic.twitter.com/Vic2IdHaJU — TNT Sports (@tntsports) January 14, 2026

Organizatori su ovaj format osmislili da bi povećali uzbuđenje i privukli novu publiku, a Smit je nakon pobede rekao:

"Ovo je san – nisam očekivao da ću eliminisati svetskog broj jedan, ali jedan poen menja sve!"

Siner mu je sportski čestitao:

"Džordan je bio sjajan! (smeh). Sve je to deo zabave."

Inače, pobednik će pomenutu sumu uložiti u razvoj svog teniskog kluba, u kome se nada da će "stvoriti" igrače koji će napraviti veći teniski iskorak nego što je on: kao 14-godišnjak, on je igrao protiv Zvereva, ali je potom "digao ruke" od profesionalnog bavljenja "belim sportom", bar u igračkom smislu, i postao trener.

