ŠOKOVI NA ROD LEJVER ARENI: Odmah ispali i Janik Siner, i Karlos Alkaraz (VIDEO)

14. 01. 2026. u 13:41

Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.

FOTO: Tanjug/AP

Tamo je pred početak prvog ovogodišnjeg grend slema, koji će biti odigran u Melburnu od 18. januara do 1. februara, održan nesvakidašnji turnir.

Igralo se - na jedan jedini poen, pa ko izgubi, ispada, a ko taj poen osvoji - ide dalje.

I, Janik Siner je ispao.

I to od koga...

U neverovatnom preokretu na revijalnom turniru "1 Point Slam" pred AusOpen 2026, amaterski teniser i trener Džordan Smit iz Sidneja osvojio je glavnu nagradu od milion australijskih dolara (oko 668.000 američkih dolara), eliminišući na putu do trofeja svetskog broj jedan Janika Sinera, ali i druge rivale.

Taj inovativni turnir, održan u Rod Lejver areni, podrazumevao je da se svaki meč igra na samo jedan poen – "na jedan udarac", kako su ga opisali organizatori – a Smit je kao pobednik kvalifikacija iz Novog Južnog Velsa šokirao profesionalce.

U četvrtfinalu, Smit je "pobedio" Sinera kada Italijanov servis nije prešao mrežu, što je izazvalo oduševljenje domaće publike i postalo viralni trenutak na društvenim mrežama.

Turnir je bio deo priprema za Australijan open 2026, a učestvovale su i zvezde poput Karlosa Alkaraza, Koko Gof, Ige Švjontek i Sinera...

Inače, i Alkaraz je odmah ispao, i to posle najzanimljivije borbe - a eliminisala ga je 52. teniserka sveta, Marija Sakari iz Grček:

Na kraju je Smit, 30-godišnji amater koji radi kao trener u Kasl Hilu, pobedio pet profesionalaca da bi u finalu savladao Džoanu Garland (svetska broj 117) i odneo nagradu.

Garlandova je, inače, "nadigrala" Nika Kirjosa, koji je, u neverici (ali nasmejan), "lomio reket".

Džoana je pobedila i Aleksandera Zvereva, i to posle prilično duge razmene udaraca:

Organizatori su ovaj format osmislili da bi povećali uzbuđenje i privukli novu publiku, a Smit je nakon pobede rekao:

"Ovo je san – nisam očekivao da ću eliminisati svetskog broj jedan, ali jedan poen menja sve!"

Siner mu je sportski čestitao:

"Džordan je bio sjajan! (smeh). Sve je to deo zabave."

Inače, pobednik će pomenutu sumu uložiti u razvoj svog teniskog kluba, u kome se nada da će "stvoriti" igrače koji će napraviti veći teniski iskorak nego što je on: kao 14-godišnjak, on je igrao protiv Zvereva, ali je potom "digao ruke" od profesionalnog bavljenja "belim sportom", bar u igračkom smislu, i postao trener.

Novak Đoković - učinak u 2025. godini

U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).

