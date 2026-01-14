ŠOKOVI NA ROD LEJVER ARENI: Odmah ispali i Janik Siner, i Karlos Alkaraz (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
Tamo je pred početak prvog ovogodišnjeg grend slema, koji će biti odigran u Melburnu od 18. januara do 1. februara, održan nesvakidašnji turnir.
Igralo se - na jedan jedini poen, pa ko izgubi, ispada, a ko taj poen osvoji - ide dalje.
I, Janik Siner je ispao.
I to od koga...
U neverovatnom preokretu na revijalnom turniru "1 Point Slam" pred AusOpen 2026, amaterski teniser i trener Džordan Smit iz Sidneja osvojio je glavnu nagradu od milion australijskih dolara (oko 668.000 američkih dolara), eliminišući na putu do trofeja svetskog broj jedan Janika Sinera, ali i druge rivale.
Taj inovativni turnir, održan u Rod Lejver areni, podrazumevao je da se svaki meč igra na samo jedan poen – "na jedan udarac", kako su ga opisali organizatori – a Smit je kao pobednik kvalifikacija iz Novog Južnog Velsa šokirao profesionalce.
U četvrtfinalu, Smit je "pobedio" Sinera kada Italijanov servis nije prešao mrežu, što je izazvalo oduševljenje domaće publike i postalo viralni trenutak na društvenim mrežama.
Turnir je bio deo priprema za Australijan open 2026, a učestvovale su i zvezde poput Karlosa Alkaraza, Koko Gof, Ige Švjontek i Sinera...
Inače, i Alkaraz je odmah ispao, i to posle najzanimljivije borbe - a eliminisala ga je 52. teniserka sveta, Marija Sakari iz Grček:
Na kraju je Smit, 30-godišnji amater koji radi kao trener u Kasl Hilu, pobedio pet profesionalaca da bi u finalu savladao Džoanu Garland (svetska broj 117) i odneo nagradu.
Garlandova je, inače, "nadigrala" Nika Kirjosa, koji je, u neverici (ali nasmejan), "lomio reket".
Džoana je pobedila i Aleksandera Zvereva, i to posle prilično duge razmene udaraca:
Organizatori su ovaj format osmislili da bi povećali uzbuđenje i privukli novu publiku, a Smit je nakon pobede rekao:
"Ovo je san – nisam očekivao da ću eliminisati svetskog broj jedan, ali jedan poen menja sve!"
Siner mu je sportski čestitao:
"Džordan je bio sjajan! (smeh). Sve je to deo zabave."
Inače, pobednik će pomenutu sumu uložiti u razvoj svog teniskog kluba, u kome se nada da će "stvoriti" igrače koji će napraviti veći teniski iskorak nego što je on: kao 14-godišnjak, on je igrao protiv Zvereva, ali je potom "digao ruke" od profesionalnog bavljenja "belim sportom", bar u igračkom smislu, i postao trener.
Novak Đoković - učinak u 2025. godini
U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).
