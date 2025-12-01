TENISKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo jedan od najvećih svih vremena

Nikola Pjetranđeli, nekadašnji italijanski teniser, preminuo je u 92. godini života

FOTO: Ilustracije

Rođen 1933. godine, Pjetranđeli je veći deo života posvetio tenisu i ostavio dubok trag, ispisujući neke od najvažnijih stranica italijanske sportske istorije. Iako je poslednjih godina bolovao, do samog kraja je pratio rezultate mlađih generacija, redovno komentarišući njihove nastupe.

Smatra se za jednog od najvećih italijanskih tenisera svih vremena i postao je prvi Italijan koji je osvojio turnir u Rimu 1954. godine.

Dva puta je osvajao Rolan Garos, 1959. i 1960. godine, dok je 1961. i 1964. dolazio do finala pomenutog Grend slema i tako pokazao da je jedan od najboljih igrača na šljaci svih vremena.

It is with profound sadness that we say goodbye to Nicola Pietrangeli, a true legend of Italian tennis and two-time Rome champion (1957, 1961).



His legacy will forever live on in the history of our sport, in the memory of our tournament, and in the stadium that proudly bears… pic.twitter.com/8Vgb59Tl1K — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) December 1, 2025

U Dejvis kupu ostavio je neizbrisiv trag: za Italiju je nastupao od 1954. do 1972. godine, odigravši rekordnih 164 meča i ostvarivši 120 pobeda - takođe rekord. Bio je deo italijanskog tima koji je stigao do finala 1960. i 1961. godine, ali su protiv impresivne australijske selekcije predvođene Lejverom, Emersonom i Frejzerom ostajali bez trofeja.

Nakon igračke karijere, preuzeo je ulogu selektora i 1976. godine vodio Italiju do prve istorijske titule u Dejvis kupu. Za svoje zasluge u tenisu primljen je u Međunarodnu tenisku kuću slavnih 1986. godine. Rimski stadion u kompleksu Foro Italiko nazvan je po njemu 2006, na njegov 73. rođendan - retka čast za sportistu još za života.