SINER PREJAK ZA ZVEREVA: Italijan obezbedio polufinale završnog mastersa

Filip Milošević

12. 11. 2025. u 22:31

Italijanski teniser Janik Siner pobedio je Nemca Aleksandera Zvereva rezultatom 2:0 (6:4, 6:3) u meču drugog kola grupe Bjern Borg i tako kolo pre kraja grupne faze obezbedio plasman u polufinale završnog mastersa koji se igra u Torinu.

Foto: Profimedia

U oba seta Sineru je bio dovoljan po jedan brejk, a meč je trajao sat i 38 minuta. 

Siner je sa dve pobede osigurao prvo mesto u grupi i plasman u narednu fazu pa za njega meč poslednjeg kola protiv Amerikanca Bena Šeltona neće imati takmičarski značaj. S

a druge strane, Zverev i Feliks Ože-Alijasim će u direktnom duelu odlučivati ko će u polufinale kao drugi iz grupe.  

