SINER PREJAK ZA ZVEREVA: Italijan obezbedio polufinale završnog mastersa
Italijanski teniser Janik Siner pobedio je Nemca Aleksandera Zvereva rezultatom 2:0 (6:4, 6:3) u meču drugog kola grupe Bjern Borg i tako kolo pre kraja grupne faze obezbedio plasman u polufinale završnog mastersa koji se igra u Torinu.
U oba seta Sineru je bio dovoljan po jedan brejk, a meč je trajao sat i 38 minuta.
Siner je sa dve pobede osigurao prvo mesto u grupi i plasman u narednu fazu pa za njega meč poslednjeg kola protiv Amerikanca Bena Šeltona neće imati takmičarski značaj. S
a druge strane, Zverev i Feliks Ože-Alijasim će u direktnom duelu odlučivati ko će u polufinale kao drugi iz grupe.
BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu
Preporučujemo
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće
12. 11. 2025. u 13:30
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
12. 11. 2025. u 12:49
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude
Najnovije vesti iz srpskog fudbala su prilično šokantne. I, stižu baš pred utakmicu Engleska - Srbija.
12. 11. 2025. u 18:35
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)