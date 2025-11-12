ĐOKOVIĆ JE "PROŠLOST": Karlos Alkaraz zaradio nenormalno mnogo novca u 2025, samo jedan čovek može da ga prestigne u narednim danima

Karlos Alkaraz ne samo da pobeđuje na Završnom mastersu u Torinu, nego je značajno uvećao svoje bogatstvo.

Španac je, posle preokreta i skoro trosatne velike borbe, pobedio Tejlora Frica sa 6:7(2), 7:5, 6:3 i došao do dodatnih 500 hiljada dolara sa torinskog nadmetanja (koje je još u toku).

A time je stigao do nestvarnih 16,5 miliona dolara zarađenih tokom 2025. godine samo od nagradnih fondova sa teniskih turnira.

Iza njega je, i to daleko ispred ostalih, Janik Siner. Italijan u toku pisanja ove vesti još uvek nije odigrao svoj drugi meč (protiv Aleksandera Zvereva), ali je sada na 14,3 miliona dolara zarade u 2025.

Međutim, Sinerov ovogodišnji profit od udaranja teniske loptice mogao bi da mu omogući da svrgne svetskog broja jedan sa finansijskog trona ako osvoji titulu na ATP finalu bez poraza.

Jer, taj podvig doneo bi mu neverovatnih pet miliona "zelenih novčanica".

Aleksandar Zverev je trenutno dostigao 5,5 miliona u ovoj sezoni od učinka na turnirima, a daleko od vodećeg dvojica je i Novak Đoković, koji i pored titule na turniru u Atini ove godine je postao bogatiji "samo" za 5,12 miliona dolara.

