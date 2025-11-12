NOVAK ĐOKOVIĆ ZATEČEN! Druge kažnjavaju godinama, Janika Sinera samo tri meseca

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da neguje pobednički mentalitet i istakao da će dati sve od sebe da dođe do cilja.

Foto: Profimedia

Đoković je bio gost u emisiji kod britanskog novinara Pirsa Morgana u kojoj je govorio o svom životu, karijeri, porodici i izazovima kroz koje je prolazio.

Đoković je u karijeri osvojio 101 titulu, a od toga 24. grend slem trofeja.

Srpski teniser je naveo da je u početku odbijao da gleda mečeve Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

"Naterali su me, jer je porodica želela da gledam. Kada gledam tenis, to radite drugačijim očima u odnosu na obične navijače. Isuviše sam analizirao, a onda sam ušao u fazu divljenja. Nije mi se to puno puta dešavalo, nekoliko puta kada su Rafael Nadal i Rodžer Federer igrali. Možda četiri ili pet mečeva u karijeri", rekao je Đoković, koji je trenutno četvrti teniser sveta.

Alkaraz je prvi teniser sveta, dok se Siner nalazi na drugom mestu ATP liste.

"Svestan sam šta se dešava. Moj najbolji i njihov najbolji nivo sada - oni su bolji, to je realnost. Uvek sam verovao u stvari koje su bile gotovo nemoguće za ostvariti. Istreniram sam od ranog doba da negujem samopouzdanje. To će ti doneti nagradu, u životu ili sportu. Dopustiti da ostvariš san", dodao je srpski teniser.

On je odgovorio i na pitanje da li veruje da može da osvoji 25. grend slem titulu.

"Gajim sumnju da mogu da osvojim još jedan Slem, naročito protiv njih. Isto tako znam, dokle god igram, nije me briga ko je na drugoj strani mreže kad izađem na terenu. Verujem da sam bolji, da zaslužujem pobedu i uradiću sve da do nje dođem. Negujem pobednički mentalitet. Moj cilj je da sačuvam telo", rekao je Đoković.

Siner je početkom godine bio suspendovan na tri meseca, pošto je bio pozitivan na klostebol.

"Kada se to dogodilo, bio sam u šoku. Zaista mislim da to nije uradio namerno, ali je način na koji je ceo slučaj sproveden ima brojne 'crvene zastavice'. Nedostatak transparentnosti, nedoslednost, tempiranje kazne između slemova kako ih ne bi propustio, bilo je veoma, veoma čudno. Zaista mi se ne sviđa kako je slučaj vođen, a mogli ste da čujete toliko drugih igrača, muških i ženskih, koji su imali slične situacije, a žalili su se u medijima", izjavio je Đoković.

Srpski teniser je naveo da veruje u Sinerovu nevinost.

"Želim da verujem da to nije uradio namerno, ali naravno da je odgovoran. To su pravila, odgovoran si kad se tako nešto dogodi. Kad vidiš nekog za nešto veoma slično ili isto, oni budu kažnjeni godinama, a on na oko tri meseca, to jednostavno nije u redu. Očigledno je da mu nije lako i imam osećaj empatije i saosećanja prema njemu i mislim da je pregrmeo talase medija koji se vraćaju svako malo. On to podnosi veoma dobro, zrelo i strpljivo. Svaka mu čast za to. Definitivno nije lako. U sred svega on dominira. Igra neverovatno i osvaja slemove", zaključio je Đoković.

