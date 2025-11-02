Tenis

OVO SE ČEKALO 23 GODINE: Evo ko je osvojio turnir u Čenaju

Новости онлине

02. 11. 2025. u 17:59

Vreme je za nove zvezde "belog sporta".

ОВО СЕ ЧЕКАЛО 23 ГОДИНЕ: Ево ко је освојио турнир у Ченају

Foto: Profimedia

Teniserka iz Indonezije Janis Tjen osvojila je VTA turnir u Čenaju, pošto je danas u finalu pobedila Australijanku Kimberli Birel 6:4, 6:3.

Meč je trajao dva sata. Tjen je 82. teniserka sveta, dok se Birel nalazi na 117. mestu VTA liste.

Teniserka iz Indonezije je trijumfom u Čenaju stigla do prvog trofeja u profesionalnoj pojedinačnoj konkurenciji.

Ona je postala prva indonežanska igračica koja je osvojila VTA titulu još od 2002. i  Anđelik Viđađe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WTA (@wta)

Turnir u Čenaju se igrao za nagradni fond od 275.094 dolara.
 

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

