OVO SE ČEKALO 23 GODINE: Evo ko je osvojio turnir u Čenaju
Vreme je za nove zvezde "belog sporta".
Teniserka iz Indonezije Janis Tjen osvojila je VTA turnir u Čenaju, pošto je danas u finalu pobedila Australijanku Kimberli Birel 6:4, 6:3.
Meč je trajao dva sata. Tjen je 82. teniserka sveta, dok se Birel nalazi na 117. mestu VTA liste.
Teniserka iz Indonezije je trijumfom u Čenaju stigla do prvog trofeja u profesionalnoj pojedinačnoj konkurenciji.
Ona je postala prva indonežanska igračica koja je osvojila VTA titulu još od 2002. i Anđelik Viđađe.
Turnir u Čenaju se igrao za nagradni fond od 275.094 dolara.
