TENISKO ČUDO IZ KANADE: Počela godinu kao 333. na VTA listi, a završava je u top 20!
ZAVRŠEN je turnir u Hong Kongu, a titulu je osvojila Kanađanka Viktorija Mboko koja je pobedila Kristinu Buksu sa 7:5, 6:7(9), 6:2.
Velika borba vodila se na ovom meču koji je trajao skoro tri sata. Na kraju je talentovana 19-godišnjakinja na impresivan način završila sezonu.
Pamtiće dugo ovu 2025. godinu devojka iz Burlingtona. Počela ju je kao 333. na VTA listi, a završava je na 18. mestu na svetu.
Mboko je na ITF turu ostvarila niz od čak 22 pobede i četiri titule i to bez izgubljenog seta.
Takođe, ovo joj je druga VTA titula, a prvu je osvojila ni manje, ni više nego na turniru iz serije 1.000 u Montrealu.
Nema sumnje da je teniska budućnost pred Viktorijom koja je igrala i treće kolo Rolan Garosa i to joj je za sad najbolji rezultat na grend slem turnirima.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!
02. 11. 2025. u 14:24
IZNENAĐENjE! Piksi ponovo selektor? Stojković dobio nestvarnu ponudu, menja legendu
02. 11. 2025. u 11:10
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)
01. 11. 2025. u 10:13
KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.
02. 11. 2025. u 07:20
ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.
02. 11. 2025. u 21:07
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)