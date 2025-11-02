TENISKO ČUDO IZ KANADE: Počela godinu kao 333. na VTA listi, a završava je u top 20!

ZAVRŠEN je turnir u Hong Kongu, a titulu je osvojila Kanađanka Viktorija Mboko koja je pobedila Kristinu Buksu sa 7:5, 6:7(9), 6:2.

Velika borba vodila se na ovom meču koji je trajao skoro tri sata. Na kraju je talentovana 19-godišnjakinja na impresivan način završila sezonu.

Pamtiće dugo ovu 2025. godinu devojka iz Burlingtona. Počela ju je kao 333. na VTA listi, a završava je na 18. mestu na svetu.

Mboko je na ITF turu ostvarila niz od čak 22 pobede i četiri titule i to bez izgubljenog seta.

Takođe, ovo joj je druga VTA titula, a prvu je osvojila ni manje, ni više nego na turniru iz serije 1.000 u Montrealu.

Nema sumnje da je teniska budućnost pred Viktorijom koja je igrala i treće kolo Rolan Garosa i to joj je za sad najbolji rezultat na grend slem turnirima.

