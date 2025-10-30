Tenis

DANIL MEDVEDEV JE U ČETVRTFINALU MASTERSA U PARIZU! Ruski teniser nakon preokreta savladao Italijana

Filip Milošević

30. 10. 2025. u 23:00

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu pošto je posle velikog preokreta pobedio Italijana Lorenca Sonega rezultatom 2:1 (3:6, 7:6(7:5), 6:4) posle dva sata i 41 minuta.

ДАНИЛ МЕДВЕДЕВ ЈЕ У ЧЕТВРТФИНАЛУ МАСТЕРСА У ПАРИЗУ! Руски тенисер након преокрета савладао Италијана

FOTO: Profimedia

Sonegu je jedan brejk bio dovoljan da povede 1:0 u setovima. U drugom setu Medvedev prvi stiže do brejka, ali mu Italijan ubrzo uzvraća. Kod vođstva 5:4 Medvedev ne koristi set loptu, a u narednom gemu spašava tri brejk lopte. U taj-brejku Sonego je vodio 5:4 i servirao, ali je Medvedev nanizao tri poena i tako uveo meč u treći, odlučujući set.

U prvom gemu trećeg seta Rus pravi brejk i to mu je bilo dovoljno da stigne do pobede.

Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Aleksander Zverev (Nemačka) - Alehandro Davidovič Fokina (Španija). 

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi