DANIL MEDVEDEV JE U ČETVRTFINALU MASTERSA U PARIZU! Ruski teniser nakon preokreta savladao Italijana
Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu pošto je posle velikog preokreta pobedio Italijana Lorenca Sonega rezultatom 2:1 (3:6, 7:6(7:5), 6:4) posle dva sata i 41 minuta.
Sonegu je jedan brejk bio dovoljan da povede 1:0 u setovima. U drugom setu Medvedev prvi stiže do brejka, ali mu Italijan ubrzo uzvraća. Kod vođstva 5:4 Medvedev ne koristi set loptu, a u narednom gemu spašava tri brejk lopte. U taj-brejku Sonego je vodio 5:4 i servirao, ali je Medvedev nanizao tri poena i tako uveo meč u treći, odlučujući set.
U prvom gemu trećeg seta Rus pravi brejk i to mu je bilo dovoljno da stigne do pobede.
Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Aleksander Zverev (Nemačka) - Alehandro Davidovič Fokina (Španija).
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
28. 10. 2025. u 21:37
