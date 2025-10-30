DANIL MEDVEDEV JE U ČETVRTFINALU MASTERSA U PARIZU! Ruski teniser nakon preokreta savladao Italijana

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu pošto je posle velikog preokreta pobedio Italijana Lorenca Sonega rezultatom 2:1 (3:6, 7:6(7:5), 6:4) posle dva sata i 41 minuta.

FOTO: Profimedia

Sonegu je jedan brejk bio dovoljan da povede 1:0 u setovima. U drugom setu Medvedev prvi stiže do brejka, ali mu Italijan ubrzo uzvraća. Kod vođstva 5:4 Medvedev ne koristi set loptu, a u narednom gemu spašava tri brejk lopte. U taj-brejku Sonego je vodio 5:4 i servirao, ali je Medvedev nanizao tri poena i tako uveo meč u treći, odlučujući set.

U prvom gemu trećeg seta Rus pravi brejk i to mu je bilo dovoljno da stigne do pobede.

Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Aleksander Zverev (Nemačka) - Alehandro Davidovič Fokina (Španija).



