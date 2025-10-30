Tenis

"NE MOGU, NE MOGU..."! Karlos Alkaraz besan kao nikada nakon šokantne eliminacije u Parizu

Новости онлине

30. 10. 2025. u 08:15

KARLOS Alkaraz je šokantan eliminisan na startu mastersa u Parizu.

НЕ МОГУ, НЕ МОГУ...! Карлос Алкараз бесан као никада након шокантне елиминације у Паризу

FOTO: Tanjug/AP

Špancu je to i te kako teško palo, pa je još u Defrans areni najvećoj na svetu ispoljio nezadovoljstvo. 

- Uopše ne osećam lopticu, ništa. Ne mogu da igram ovde - grmeo je Alkaraz. 

Karlos je u pravu kada se radi o sporoj podlozi. Indeks brzine glavnog terena (CPI) u Parizu je 35,1. Prošle godine u Bersiju je dosegao petogodišnji maksimum: 46,6. 

- Drugačije je nego prošle godine. Mnogo je sporije, ali sviđa mi se. Ima dugih razmena, ne samo servisa i kratkih poena. Za mene je to dobro. Uvek sam govorio da volim sporije terene - rekao je pre početka takmičenja.

Ali, od smeha da besa malo je vremena prošlo. Bio je besan tokom drugog seta protiv Norija.

- Ne mogu da igram ovde. Kao da igram na zemljanoj podlozi, gore je nego u Monte Karlu. Samo spašavam servis - grmeo je Karlos Alkaraz.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao

RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao