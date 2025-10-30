"NE MOGU, NE MOGU..."! Karlos Alkaraz besan kao nikada nakon šokantne eliminacije u Parizu
KARLOS Alkaraz je šokantan eliminisan na startu mastersa u Parizu.
Špancu je to i te kako teško palo, pa je još u Defrans areni najvećoj na svetu ispoljio nezadovoljstvo.
- Uopše ne osećam lopticu, ništa. Ne mogu da igram ovde - grmeo je Alkaraz.
Karlos je u pravu kada se radi o sporoj podlozi. Indeks brzine glavnog terena (CPI) u Parizu je 35,1. Prošle godine u Bersiju je dosegao petogodišnji maksimum: 46,6.
- Drugačije je nego prošle godine. Mnogo je sporije, ali sviđa mi se. Ima dugih razmena, ne samo servisa i kratkih poena. Za mene je to dobro. Uvek sam govorio da volim sporije terene - rekao je pre početka takmičenja.
Ali, od smeha da besa malo je vremena prošlo. Bio je besan tokom drugog seta protiv Norija.
- Ne mogu da igram ovde. Kao da igram na zemljanoj podlozi, gore je nego u Monte Karlu. Samo spašavam servis - grmeo je Karlos Alkaraz.
