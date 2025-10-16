Tenis

POZNAT TERMIN! Evo gde gledati meč Novaka Đokovića i Janika Sinera sa turnira Slem šest kraljeva u Saudijskoj Arabiji

16. 10. 2025. u 10:50

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković večeras će igrati protivn Janika Sinera u polufinalu egzbicionog turnira Slem šest kraljeva koji se održava u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu.

Organizatori su odredili da u prvom polufinalu od 18.30 sati na teren izađu Karlos Alkaraz i Tejlor Fric, dok će Đoković i Siner odmah nakon njih započeti svoj okršaj, negde oko 21 čas po našem vremenu. TV prava za meč ima samo Netfliks.

Biće ovo 11. međusobni duel Đokovića i Sinera, Italijan vodi sa 6:4 u pobedama.

- Mislim da je očigledno. On udara lopticu najjače što može, kreće se sjajno, građen je slično kao ja, mršav, a igra tenis do perfekcije u smislu strategije. Trudi se da bude kompletan igrač i da koristi svaki udarac u igri. Dakle, da, to me podseća na mene u mojim najboljim danima, rekao je Đoković.

