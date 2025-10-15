SPEKTAKL U RIJADU: Alkaraz dobio protivnika na turniru "Slem šest kraljeva"

Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u polufinale egzibicionog turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu, pošto je večeras pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:3, 6:4.

Foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Meč je trajao 60 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Fric četvrti na ATP listi.

Američki teniser je u oba seta napravio po dva brejka i tako došao do pobede i plasmana u narednu rundu.

Fric će u polufinalu igrati protiv najboljeg tenisera sveta Karlosa Alkaraza.

U drugom polufinalu igraće Novak Đoković i pobednik meča između Janika Sinera i Stefanosa Cicipasa.