SPEKTAKL U RIJADU: Alkaraz dobio protivnika na turniru "Slem šest kraljeva"
Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u polufinale egzibicionog turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu, pošto je večeras pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:3, 6:4.
Meč je trajao 60 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Fric četvrti na ATP listi.
Američki teniser je u oba seta napravio po dva brejka i tako došao do pobede i plasmana u narednu rundu.
Fric će u polufinalu igrati protiv najboljeg tenisera sveta Karlosa Alkaraza.
U drugom polufinalu igraće Novak Đoković i pobednik meča između Janika Sinera i Stefanosa Cicipasa.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)