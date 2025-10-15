Tenis

SPEKTAKL U RIJADU: Alkaraz dobio protivnika na turniru "Slem šest kraljeva"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 10. 2025. u 20:33

Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u polufinale egzibicionog turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu, pošto je večeras pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:3, 6:4.

СПЕКТАКЛ У РИЈАДУ: Алкараз добио противника на турниру Слем шест краљева

Foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Meč je trajao 60 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Fric četvrti na ATP listi.

Američki teniser je u oba seta napravio po dva brejka i tako došao do pobede i plasmana u narednu rundu.

Fric će u polufinalu igrati protiv najboljeg tenisera sveta Karlosa Alkaraza.

U drugom polufinalu igraće Novak Đoković i pobednik meča između Janika Sinera i Stefanosa Cicipasa.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku