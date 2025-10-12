Tenis

IZBACIO ĐOKOVIĆA PA NAPRAVIO ČUDO: Anonimni teniser osvojio masters u Šangaju

Танјуг

12. 10. 2025. u 14:20

Teniser iz Monaka Valentin Vašero osvojio je masters u Šangaju i podigao prvi pehar iz serije 1000 u karijeri, pošto je posle velikog preokreta pobedio Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2:1 (4:6, 6:3, 6:3) za dva sata i 11 minuta.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Francuzu, 54. na ATP listije za osvajanje prvog seta bio dovoljan jedan brejk, ali je Vašero, 204. na listi, u drugom setu uzvratio na isti način i tako uveo meč u treći, odlučujući set. 

Vašero, koji je u polufinalu savladao Novaka Đokovića, uspeo je i treći set da osvoji zahvaljujući jednom brejku i tako stigne do pobede i najvećeg uspeha u karijeri, kao i plasmana među prvih 100 na sutrašnjoj ATP rang listi.

Vašero je osvajanjem pehara zaradio 1.124.380 američkih dolara, dok je Rinderkneš inkasirao 597.890.
 

