NOVI ŠOK NA MASTERSU U ŠANGAJU! Ispao i Danil Medvedev

11. 10. 2025. u 15:42

Još jedno iznenađenje u polufinalu Mastersa u Šangaju. Nakon Novaka Đokovića izgubio je i Danil Medvedev.

FOTO: Tanjug/AP

Od Rusa je bio bolji Francuz Artur Rinderkneš koji je slavio sa 2:1 (4:6, 6:2, 6:4).

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.

