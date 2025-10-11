NOVI ŠOK NA MASTERSU U ŠANGAJU! Ispao i Danil Medvedev
Još jedno iznenađenje u polufinalu Mastersa u Šangaju. Nakon Novaka Đokovića izgubio je i Danil Medvedev.
Od Rusa je bio bolji Francuz Artur Rinderkneš koji je slavio sa 2:1 (4:6, 6:2, 6:4).
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.
