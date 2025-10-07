"SREĆOM IMAM NAJVEĆU PODRŠKU NA SVETU!" Novak Đoković nakon trijumfa u osmini finala Mastersa u Šangaju
Najbolji srpski teniser Novak Đoković poručio je danas posle plasmana u četvrtfinale Mastersa u Šangaju da je meč protiv Španca Đaumea Munara bio fizički veoma zahtevan i dodao da ima najbolju podršku na svetu.
Đoković se ranije danas plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je u osmini finala pobedio Španca Đaumea Munara rezultatom 6:3, 5:7, 6:2.
Srpski teniser je nekoliko puta tokom meča tražio medicinsku pomoć zbog problema sa povredom potkolenice leve noge, ali je uspeo da savlada Munara i da zasluženo stigne do četvrfinala Mastersa u Šangaju.
- Težak dan na poslu. Fizički veoma zahtevno. Srećom, imam najbolju podršku na svetu - napisao je Đoković na društvenim mrežama.
Srpski teniser je tokom današnjeg meča imao veliku podršku navijača sa tribina.
Đoković je trijumfom protiv Munara sa 38 godina i 133 dana postao najstariji teniser u istoriji koji je izborio plasman u četvrtfinale jednog turnira iz Masters serije. On je oborio rekord Rodžera Federera koji je 2019. stigao do četvrtfinala Mastersa u Šangaju sa 38 godina i 60 dana.
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.
