ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Španca i plasirao se u 11. četvrtfinale Mastersa u Kini!
Srpski teniser Novak Đoković pobedio je Španca Haumea Munara sa 2:1 u setovima (6:3, 5:7, 6:2).
Srpski teniser je relativno lako stigao do prvog seta, međutim u nastavku je bilo problema.
Španac je sjajno servirao u drugom setu i nije dao Novaku da dođe do brejka, ali onda on uspeva da podigne nivo igre i napravi brejk u 12. gemu, te tako stigne do izjednačenja u setovima.
Ipak u trećem setu Nole odmah pravi brejk u prvom gemu, a zatim i pri rezultatu 4:2 još jedan i stiže do trijumfa.
Naredni protivnik srpskom teniseru biće Belgijanac Zizu Bergs.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"SREĆAN SAM KAD SVI PATE"! Teniski svet u neverici nakon izjave Danila Medvedeva
07. 10. 2025. u 09:50
SAD SE SVE ZNA: Evo kad Novak Đoković igra meč osmine finala u Šangaju
06. 10. 2025. u 18:34
NI ĐOKOVIĆ NI NADAL! Rodžer Federer izabrao svog teniskog GOAT-a
06. 10. 2025. u 10:21
ŠTA MU BI? Otkriveno zbog čega je Janik Siner predao meč u Šangaju
06. 10. 2025. u 09:11
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
IAKO je ponuda bila veoma slaba, naši tipsteri su uspeli da pogode tri para, istome se nadamo i danas.
07. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)