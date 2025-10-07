ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Španca i plasirao se u 11. četvrtfinale Mastersa u Kini!

Srpski teniser Novak Đoković pobedio je Španca Haumea Munara sa 2:1 u setovima (6:3, 5:7, 6:2).

FOTO: Profimedia

Srpski teniser je relativno lako stigao do prvog seta, međutim u nastavku je bilo problema.

Španac je sjajno servirao u drugom setu i nije dao Novaku da dođe do brejka, ali onda on uspeva da podigne nivo igre i napravi brejk u 12. gemu, te tako stigne do izjednačenja u setovima.

Ipak u trećem setu Nole odmah pravi brejk u prvom gemu, a zatim i pri rezultatu 4:2 još jedan i stiže do trijumfa.

Naredni protivnik srpskom teniseru biće Belgijanac Zizu Bergs.

