KRAJ ZA SRPKINJU! Olga Danilović eliminisana u prvom kolu turnira u Vuhanu

06. 10. 2025. u 12:51

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u drugo kolo turnira u Vuhanu, pošto je danas u prvom kolu izgubila od 12. igračice sveta Dankinje Klare Tauson posle dva seta, 3:6, 5:7.

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

Meč je trajao sat i 52 minuta.

Danilović, 42. igračica sveta, uzela je jednom servis danskoj teniserki, dok je Tauson osvojila četiri brejka.

Srpska teniserka osvojila je pet poena direktno iz servisa, dok je Tauson zabeležila osam asova.

Tauson će u drugom kolu igrati protiv 80. teniserke sveta Hrvatice Antonije Ružić, koja je u drugom kolu pobedila 38. igračicu sveta Poljakinju Magdu Linet posle dva seta, 6:2, 6:3.

