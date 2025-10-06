ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Evo kada Novak Đoković igra osminu finala Mastersa u Kini
Najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, u utorak će protiv Španca Haumea Munara igrati meč osmine finala Mastersa u Šangaju.
Novak je u nedelju izborio plasman u osminu finala, pošto je posle preokreta savladao Austrijanca Janika Hanfmana sa 4:6, 7:5, 6:3. Žreb mu se otvorio, ispali su Janik Siner, Tejlor Fric i brojni neugodni rivali, pa Srbin sada ima otvoren put ka finalu.
Organizatori Masters turnira u Šangaju objavili su raspored za utorak, a Novak će meč osmine finala igrati u sjajnom terminu za navijače u Srbiji - od 12.30 po našem vremenu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U slučaju trijumfa Novak će u četvrtfinalu odmeriti snage sa pobednikom duela Gabrijel Dijalo - Zizu Bergs.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"TO JE SAN": Evo šta je Novak Đoković rekao posle pobede u Šangaju
05. 10. 2025. u 17:00
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković nakon preokreta do osmine finala
05. 10. 2025. u 15:21
POZNATO KADA IGRA ĐOKOVIĆ! Evo kada će Novak na teren na Mastersu u Šangaju
04. 10. 2025. u 11:17
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
03. 10. 2025. u 14:35
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ODLIČNO su bili naši tipsteri proteklog vikenda.
06. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
PESMA KOJU JE MARINA POSVETILA FUTI: Nastala je posle velike svađe koju su imali, a postala je ogroman hit
FUTA i Marina važili su za jedan od najskladnijih parova na našoj sceni, međutim, i u njihovom odnosu je bilo trzavica.
05. 10. 2025. u 14:05
Komentari (0)