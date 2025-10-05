Tenis

ŠOK NA MASTERSU U ŠANGAJU! Janik Siner završio učešće u šesnaestini finala

05. 10. 2025. u 18:42

Italijanski teniser Janik Siner predao je meč šesnaestine finala Šangaja Talonu Griksporu.

FOTO: Tanjug/AP

Branilac trofeja je pri rezultatu 1:1 u setovima i 3:2 za Holanđanina u odlučujućem, odlučio da se povuče.

Razlog predaje su grčevi koje je Italijan osetio u nozi.

