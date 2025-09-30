KARLOS ALKARAZ JE SILA! Španac osvojio osmi turnir u 2025. godini

Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz osvojio je ATP turnir u Tokiju, pošto je danas u finalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica 6:4, 6:4.

Foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Meč je trajao jedan sat i 33 minuta. Ovo je bio peti međusobni duel španskog i američkog tenisera, a četvrti trijumf Alkaraza.

Španski teniser je trijumfom u Tokiju stigao do 24. titule u karijeri, a osme u ovoj godini. Fric je u karijeri osvojio 10 ATP trofeja.

ATP turnir u Tokiju se igrao za nagradni fond od 2.226.470 dolara.

