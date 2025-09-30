Tenis

KARLOS ALKARAZ JE SILA! Španac osvojio osmi turnir u 2025. godini

Новости онлине

30. 09. 2025. u 13:30

Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz osvojio je ATP turnir u Tokiju, pošto je danas u finalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica 6:4, 6:4.

КАРЛОС АЛКАРАЗ ЈЕ СИЛА! Шпанац освојио осми турнир у 2025. години

Foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Meč je trajao jedan sat i 33 minuta. Ovo je bio peti međusobni duel španskog i američkog tenisera, a četvrti trijumf Alkaraza.

Španski teniser je trijumfom u Tokiju stigao do 24. titule u karijeri, a osme u ovoj godini. Fric je u karijeri osvojio 10 ATP trofeja.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

ATP turnir u Tokiju se igrao za nagradni fond od 2.226.470 dolara.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete