Tenis

LAKO SA HRVATOM! Janik Siner ubedljiv protiv Marina Čilića

Filip Milošević

25. 09. 2025. u 16:12

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Hrvata Marina Čilića rezultatom 6:2, 6:2.

ЛАКО СА ХРВАТОМ! Јаник Синер убедљив против Марина Чилића

Foto: AP

Meč je trajao sat i 22 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok je Čilić 97. na ATP listi.

Italijanski teniser je u oba seta napravio po dva brejka i tako došao do pobede i plasmana u narednu rundu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Siner će u osmini finala igati protiv Francuza Terensa Atmana, koji je ranije danas pobedio Kineza Žinžen Žanga rezultatom 6:4, 6:2.

ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice

Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice