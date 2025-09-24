TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Grupa vodećih tenisera i teniserki poslala je drugu seriju pisama grend slem turnirima u kojima se zalaže za reformu ovog sporta.

Tim rečima "Atletik" počinje svoju ekskluzivnu priču o novom teniskom zemljotresu.

I, u tom tekstu se, pored ostalog, navodi sledeće:

Pismo je poslato na adrese četiri najveća turnira još 30. jula, ali je tek danas dospelo u javnost i potpisali su ga skoro svi vodeći svetski igrači, uključujući Arinu Sabalenku, Koko Gof, Igu Švjontek, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

"Novak Đoković je jedini potpisnik originalnog pisma, poslatog 21. marta, koji nije deo ovog novog apela", ističe pomenuti medij.

Originalno pismo je sadržalo 10 najboljih igrača iz obe konkrencije, na dan 3. marta, izuzev bivše šampionke Vimbldona Jelene Ribakine (koju je zamenila tadašnja 11. teniserka sveta Mira Andrejeva). Najnovije pismo takođe uključuje Džeka Drejpera, Lorenca Musetija, Bena Šeltona, Frensisa Tijafoa i Amandu Anisimovu. Od prvih 10 u muškoj i ženskoj konkurenciji, nedostaju samo Đoković, Ribakina i Feliks Ože-Alijasim, čiji je uspon na rang listi došao tek nedavno.

Šta je cilj novog apela teniske elite?

Najnovije pismo, u koje je "Atletik" imao uvid, ponavlja želju igrača za tri ključna područja reformi sa grend slem turnira:

Da se ​​počne doprinositi dobrobiti igrača i fondu za poboljšanje penzija, zdravstvene zaštite i porodiljskih beneficija. (ATP i VTA već daju doprinose svake godine.) Povećanje nagradnog fonda kao proporcije prihoda - sa trenutne procene od 16% na 22% do 2030. godine, u skladu sa zajedničkim ATP i VTA turnirima (i bliže NFL-u, MLB-u i NBA, gde igrači dobijaju bliže 50% prihoda, kako su naveli Đoković i drugi igrači u svom ranijem apelu). Veće konsultacije i zastupljenost igrača, uz formiranje Saveta igrača grend slem turnira. Oni bi se konsultovali o odlukama poput produženja turnira na 15 dana, kao što su to učinili Australijan open i Ju-Es Open u poslednjih nekoliko godina.

"Originalno pismo igrača grend slem turnirima poslato je samo tri dana nakon što je Profesionalno udruženje tenisera (PTPA), organizacija koju je suosnivao 24-struki grend slem šampion Đoković 2021. godine, pokrenula antimonopolsku tužbu", navodi "Atletik", dodajući:

"U originalnom pravnom podnesku četiri grend slema su imenovana kao "saučesnici" u "kartelu" koji čine muška i ženska takmičenja, Međunarodna teniska federacija (ITF) i antidoping autoritet u tenisu, Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA). Đoković nije naveden kao jedan od tužilaca, rekavši da se oseća neprijatno zbog nekih formulacija korišćenih u tužbi. Dodao je:

- Postoje stvari sa kojima se slažem u tužbi, a postoje i stvari sa kojima se ne slažem.

PTPA je potom uklonila ITF i ITA iz ažurirane tužbe podnete u junu, ali je potom u utorak dodala grend slem turnire tužbi u Njujorku. Upravna tela ATP-a i VTA podnela su zahteve za potpuno odbacivanje tužbe", ističe pomenuti medij.

Sa jedne strane PTPA, doduše bez Đokovićevog potpisa, sa druge strane maltene celokupna teniska elita (ovoga puta - bez Đokovića) krenuli su po boljitak "belog sporta", bar iz ugla igrača. Koliko će ova "klješta" izmeniti tenis na korist onih koji od tenisa dobijaju najmanji deo kolača, a to su teniseri i teniserke, saznaće se u danima pred nama...

