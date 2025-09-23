PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju

Novak Đoković je doneo važnu odluku.

FOTO: Tanjug/AP

Kako su saopštili organizatori teniskog mastersa u Šangaju, najbolji srpski teniser će ove godine učestvovati na tom nadmetanju.

On je tamo četiri puta bio šampion.

Prošle godine, na ATP turniru u Šangaju, Đoković je u finalu izgubio od Janika Sinera sa 2:0, po setovima 6:7(4), 3:6.

Poslednju titulu tamo je osvojio 2018. (pobedivši Bornu Ćorića sa 6:3, 6:4), a prethodno je pehare podizao 2012, 2013. i 2015, savladavši u finalima Endija Mareja i Hoana Martina del Potra sa po 21, odnosno Žo-Vifreda Congu sa 2:0.

Najnovija ATP lista

Đoković je ostao četvrti na najnovijoj ATP listi, dok je Španac Karlos Alkaraz zadržao prvo mesto do kog je stigao posle osvajanja Ju-Es opena.



Alkaraz je i dalje svetski broj jedan sa 11.540 bodova, drugi je Italijan Janik Siner sa 10.780, a treći Nemac Aleksander Zverev sa 5.930.



Đoković je zadržao četvrtu poziciju, koju je preuzeo posle Ju-Es opena, i ima 4.830 bodova.



Peti je Amerikanac Tejlor Fric sa 4.675 bodova, dok je odmah iza njegov zemljak Ben Šelton sa 4.280. Sedmi je Britanac Džek Drejper sa 3.690, osmi Australijanac Aleks de Minor sa 3.545, deveti Italijan Lorenco Muzeti sa 3.505, a deseti Rus Karen Hačanov sa 3.280. bodova.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je 47. na svetu sa 1.086 bodova, Hamad Međedović je 66. sa 883 boda, Laslo Đere 77. sa 801, a Dušan Lajović 127. sa 514 bodova.



