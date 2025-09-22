Tenis

RASPAD SISTEMA! Danil Medvedev ispao od 196. tenisera sveta

Daniil Medvedev (18. na ATP) doživeo je iznenađujući poraz u četvrtfinalu ATP 250 turnira u Hangžuu.

Foto: AP

Ruski teniser izgubio je u tri seta, 7-5, 6-7 (5), 4-6 od Kineza Jibinga Vua (25 godina, 196. na ATP), koji je dobio vajld kartu za učešće na turniru u domovini.

Posle kraha na Ju-Es openu, Danil nastavlja da posrće... Jednostavno ne izgleda dobro na terenu i čini se da će biti baš teško da se vrati.

