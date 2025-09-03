Tenis

BEZ BORBE: Arina Sabalenka u polufinalu Ju-Es opena

Новости онлине

03. 09. 2025. u 07:50

Branilac titule beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto joj je Čehinja Marketa Vondroušova noćas bez borbe predala meč zbog povrede kolena.

БЕЗ БОРБЕ: Арина Сабаленка у полуфиналу Ју-Ес опена

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Vondroušova, 16. teniserka sveta, rekla da je tokom zagrevanja osetila nove probleme sa kolenom i da je posle dogovora sa lekarom odlučila da ne rizikuje i da preda meč kako ne bi pogoršala povredu, navodi se u saopštenju organizatora.

Prva teniserka sveta će u polufinalu igrati protiv četvrte na WTA listi Amerikanke Džesike Pegule.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pegula je u četvrtfinalu pobedila Čehinju Barboru Krejčikovu 6:3, 6:3.

To će biti repriza prošlogodišnjeg finala, u kome je Sabalenka pobedila 7:5, 7:5.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!