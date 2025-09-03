BEZ BORBE: Arina Sabalenka u polufinalu Ju-Es opena
Branilac titule beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto joj je Čehinja Marketa Vondroušova noćas bez borbe predala meč zbog povrede kolena.
Vondroušova, 16. teniserka sveta, rekla da je tokom zagrevanja osetila nove probleme sa kolenom i da je posle dogovora sa lekarom odlučila da ne rizikuje i da preda meč kako ne bi pogoršala povredu, navodi se u saopštenju organizatora.
Prva teniserka sveta će u polufinalu igrati protiv četvrte na WTA listi Amerikanke Džesike Pegule.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Pegula je u četvrtfinalu pobedila Čehinju Barboru Krejčikovu 6:3, 6:3.
To će biti repriza prošlogodišnjeg finala, u kome je Sabalenka pobedila 7:5, 7:5.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
TRANSFER BOMBA NA MARAKANI! Najnovije vesti iz FK Crvena zvezdu su oduševile "delije"!
Pojačanja koje je ovog leta dovela Crvena zvezda - danas su uvećana za momka koji bi trebalo da bude jedan od najvažnijih šrafova u ekipi kojom raspolaže trener Vladan Milojević.
02. 09. 2025. u 17:34
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)