NA OVO SE ČEKALO 41 GODINU: Evo koje teniserke će se boriti za trofej na Ju-Es openu
JU-ES open ulazi u završnicu. Stiglo se do četvrtfinala, a posebno je interesantno kod teniserki.
Neverovatno zvuči podatak se prvi put posle 44 godine, tačnije od Vimbldona 1981. među osam najboljih plasirale igračice koje su bile u finalu nekon grend slema.
Parovi četvrtfinala Ju-Es opena - teniserke:
Arina Sabalenka - Marketa Vondrušova
Džesika Pegula - Barbora Krejčikova
Karolina Muhova - Naomi Osaka
Amanda Anisimova - Iga Švjontek
Podsetimo, titulu na ovom turniru u Njujorku brani Sabalenka koja u finalu bila bolja od Pegule sa 7:5, 7:5.
