NA OVO SE ČEKALO 41 GODINU: Evo koje teniserke će se boriti za trofej na Ju-Es openu

Časlav Vuković

02. 09. 2025. u 19:25

JU-ES open ulazi u završnicu. Stiglo se do četvrtfinala, a posebno je interesantno kod teniserki.

FOTO: Tanjug/AP

Neverovatno zvuči podatak se prvi put posle 44 godine, tačnije od Vimbldona 1981. među osam najboljih plasirale igračice koje su bile u finalu nekon grend slema.

Parovi četvrtfinala Ju-Es opena - teniserke:

Arina Sabalenka - Marketa Vondrušova
Džesika Pegula - Barbora Krejčikova
Karolina Muhova - Naomi Osaka
Amanda Anisimova - Iga Švjontek

Podsetimo, titulu na ovom turniru u Njujorku brani Sabalenka koja u finalu bila bolja od Pegule sa 7:5, 7:5.

