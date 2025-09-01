TERMIN KOJI MNOGI NE VOLE: Evo kada Novak Đoković igra na Ju-Es openu protiv "boljeg od sebe"

NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića i Ju-Es open nisu baš idealne za ljubitelje "belog sporta" koji žive u Evropi.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, organizatori poslednjeg grend slema saopštili su kada će najbolji srpski teniser igrati četvrtfinale, a termin je - noćni.

Novak Đoković i Tejlor Fric sastaće se u noći između drugog i trećeg septembra po našem, srednjevekovnom vremenu, i to otprilike tri sata iza ponoći.

Naime, njihov meč je drugi po redu u večernjem programu na Centralnom terenu teniskog kompleksa u Njujorku.

Od 1 sat iza ponoći Najpre igraju Arina Sabalenka, prvi nosilac, teniserka iz Belorusije, i Čehinja Marketa Vondrusova, a potom, oko dva sata kasnije, na teren izlaze Srbin i Amerikanac.

Đoković - Fric, međusobni dueli ("H2H")

Posmatrano po ATP listi, Fric je "bolji od Novaka", jer je četvrti teniser sveta, a njegov rival tek sedmi na ATP listi.

Ali, svih deset dosadašnjih međusobnih mečeva dobio je Đoković, koji je 11 godina stariji od svog narednog rivala, 27-godišnjaka iz Kalifornije.

Njih dvojica su dvaput igrala prošle godine, najpre je na Australijan openu, u četvrtfinalu, Fric uzeo set Novaku, a bilo je 3:1 za srpskog tenisera (7:6, 4:6, 6:2, 6:3), da bi isti pobednik bio i kada su se sastali u polufinalu Šangaja, a rezultat je glasio 6:4, 7:6.

