Tenis

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Eliminisan jedan od najvećih favorita na Ju-Es opena

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 08. 2025. u 08:27

Novo veliko iznenađenje na Ju-Es openu.

ШОК НАД ШОКОВИМА! Елиминисан један од највећих фаворита на Ју-Ес опена

FOTO: Tanjug/AP

Treći teniser sveta Aleksandar Zverev eliminisan je u trećem kolu Otvorenog prvenstva Amerike. 

Nemca je savladao Feliks Ože-Alijasim rezultatom 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 i tako napravio senzaciju u Njujorku.

FOTO: Tanjug/AP

Kanađanin je tako prvi put u osmini finala Ju-Es opena posle 2021. godine. Upisao je i jubilarnu 20. pobedu nad igračima iz top 10. 

- Dobar osećaj, baš dobar osećaj! Dolazim ovde od 2018. i stalno radim na svom napretku… Još uvek sam mlad, dosta dugo dolazim ovde, a neki od vas me možda prvi put gledaju večeras. Zaista dobar osećaj, ali posao još nije gotov. Turnir još traje, ali ovo mi mnogo znači nakon godina teškog rada, rekao Ože-Alijasim.

FOTO: Tanjug/AP

Feliks Ože-Alijasim će u osmini finala igrati protiv Andreja Rubljova, što obećava još jedan spektakl na njujorškom betonu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?