ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Eliminisan jedan od najvećih favorita na Ju-Es opena

Novo veliko iznenađenje na Ju-Es openu.

FOTO: Tanjug/AP

Treći teniser sveta Aleksandar Zverev eliminisan je u trećem kolu Otvorenog prvenstva Amerike.

Nemca je savladao Feliks Ože-Alijasim rezultatom 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 i tako napravio senzaciju u Njujorku.

FOTO: Tanjug/AP

Kanađanin je tako prvi put u osmini finala Ju-Es opena posle 2021. godine. Upisao je i jubilarnu 20. pobedu nad igračima iz top 10.

- Dobar osećaj, baš dobar osećaj! Dolazim ovde od 2018. i stalno radim na svom napretku… Još uvek sam mlad, dosta dugo dolazim ovde, a neki od vas me možda prvi put gledaju večeras. Zaista dobar osećaj, ali posao još nije gotov. Turnir još traje, ali ovo mi mnogo znači nakon godina teškog rada, rekao Ože-Alijasim.

FOTO: Tanjug/AP

Feliks Ože-Alijasim će u osmini finala igrati protiv Andreja Rubljova, što obećava još jedan spektakl na njujorškom betonu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu