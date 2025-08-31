NIJE MOGLA DA SAKRIJE SUZE: Eliminisana jedna od najlepših teniserki sveta (FOTO)
Iga Švjontek nije dozvolila iznenađenje u trećem kolu Ju-Es opena.
Iako je ruska teniserka Ana Kalinskaja odigrala jedan kvalitetan meč nije uspela da savlada velikog favorita, Švjontekova je slavila 7:6, 6:4.
Jedna od najlepših teniserki sveta je u prvom setu vodila sa 5:1 i imala četiri set lopte, ali joj ni to nije bilo dovoljno.
Poljakinja je uspela da se vrati i dobije taj deo igre u taj-brejku, a zatim je osvojila i drugi set i obezbedila prolaz u osminu finala.
Ruskinja je razočarano napustila teren, a kamere su je kasnije zabeležile u hodniku kako briše suze na putu ka svlačionici.
