NIJE MOGLA DA SAKRIJE SUZE: Eliminisana jedna od najlepših teniserki sveta (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 08. 2025. u 08:19

Iga Švjontek nije dozvolila iznenađenje u trećem kolu Ju-Es opena.

НИЈЕ МОГЛА ДА САКРИЈЕ СУЗЕ: Елиминисана једна од најлепших тенисерки света (ФОТО)

FOTO: Tanjug/AP

Iako je ruska teniserka Ana Kalinskaja odigrala jedan kvalitetan meč nije uspela da savlada velikog favorita, Švjontekova je slavila 7:6, 6:4.

Jedna od najlepših teniserki sveta je u prvom setu vodila sa 5:1 i imala četiri set lopte, ali joj ni to nije bilo dovoljno. 

Poljakinja je uspela da se vrati i dobije taj deo igre u taj-brejku, a zatim je osvojila i drugi set i obezbedila prolaz u osminu finala.

Ruskinja je razočarano napustila teren, a kamere su je kasnije zabeležile u hodniku kako briše suze na putu ka svlačionici.

