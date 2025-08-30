Tenis

MUČIO SE NOVAK, ALI... Đoković u osmini finala Ju-Es opena

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Ju-Es opena pobedom nad Britancem Kameronom Norijem rezultatom 3:1, po setovima 6:4, 6:7 (4:7), 6:2 i 6:3.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Đoković se kao i protiv Svajde pomučio da dođe do pobede, ali je posle četiri seta i dva sata i 49 minuta uspeo da sedmi put u karijeri nadigra Britanca.

Zabeležio je i 192. trijumf na grend slemovima koji se igraju na betonu, čime je prestigao Rodžera Federera i postao apsolutni rekorder.

Mučio se srpski teniser u uvodnoj fazi duela, kao što je to bio slučaj i u drugom kolu, ali ga je ovoga puta servis mnogo bolje služio. Tako je i došao do prvog seta, a bio mu je dovoljan samo jedan brejk u sedmom gemu da povede.

Odservirao je Đoković čak devet asova u prvom setu, a ubacio je i 88 odsto prvih servisa koje je poslao kao Noriju.

U drugom setu brejk lopta nije viđena sve do sedmog gema, ali je ovoga puta Nori uspeo da spasi tri brejk prilike i kasnije izbori taj-brejk. U prvih sedam poena viđeno je čak pet mini brejkova, a iako je bolje počeo, Đoković je posustao i dozvolio rivalu da izjednači.

Imao je Đoković i problema sa povredom zbog koje je morao da pozove u pomoć medicinski tim, a izgubio je i uvodni rem u trećem setu. Tada se međutim sve promenilo i za tili čas je sedmi teniser sveta bio ponovo u vođstvu.

Napravio je tri brejka i lako stigao do nove prednosti, a u četvrtom setu je brejkom u drugom gemu napravio nedostižnu prednost, koju je sačuvao do kraja.

U borbi za četvrtfinale ga čeka Nemac Žan-Lenard Šruf, koji je sa 3:0 eliminisao Fransisa Tijafoa.

