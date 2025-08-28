NOVA FRIZURA, STARE NAVIKE! Karlos Alkaraz gazi na Ju-Es openu

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u treće kolo Ju Es opena, pošto je u noći između srede i četvrtka pobedio posle tri seta Italijana Matiju Belučija 6:1, 6:0, 6:3.

Foto AP

Španac je pobedio 65. igrača sveta posle sat i 38 minuta.

On je sedam puta oduzeo servis Italijanu, koji nije napravio nijedan brejk.

U trećem kolu Alkaras će igrati protiv još jednog Italijana Lućijana Darderija.

Plasman u treće kolo obezbedio je i šesti teniser sveta Amerikanac Ben Šelton, koji je posle tri seta pobedio Španca Pabla Kareno-Bistu 6:4, 6:2, 6:4 i u trećem kolu će igrati protiv Francuza Adrijana Manarina.

