SENZACIJA NA JU-ES OPENU! Ispao jedan od najboljih tenisera sveta
KAKVO iznenađenje!
Danski teniser Holger Rune ispao je sa Ju-Es opena u četvrtak ujutru, pošto je u meču 2. kola eliminisan od Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 3:2 u setovima (7:6, 2:6, 6:3, 4:6, 7:5).
Rune, 11. teniser sveta, doživeo je slobodno možemo reći blamažu protiv 144. igrača na ATP listi, pošto je nakon tri i po sata ispao sa njujorškog grend slema. Danski as, koji je postavljen za 11. nosioca na turniru, u meč je ušao kao veliki favorit, ali tu ulogu nije opravdao na terenu.
Već posle prvog seta Štruf je nagovestio da bi mogao da napravi senzaciju, pošto je poveo nakon izuzetno iscrpljujućeg taj brejka. U drugom je Rune "došao sebi" i dobio poprilično lagano, 6:2. Međutim, već u trećem delu igre ponovo je Štruf uspeo da dođe do svoje igre, da natera rivala na greške i da vrati prednost u setovima (6:3).
Holger se u četvrtom delu igre vratio "u život" i izjednačio u setovima, pa se očekivalo da u odlučujućem petom opravda ulogu favorita i dobije meč. Međutim, Nemac Štruf pronašao je snagu i šokirao 11. tenisera sveta, za veliki trijumf i plasman u 3. kolo. Rune je bio u delu žreba gde je i Novak Đoković, a projektovano je bilo da se sastanu u četvrtfinalu.
