Tenis

MARTON PREŽIVEO DRAMU: Fučovič šampion Vinston-Sejlema

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 08. 2025. u 10:29

Mađarski teniser Marton Fučovič osvojio je ATP turnir u Vinston-Sejlemu, pošto je jutros u finalu pobedio Holanđanina Botika van de Zandšulpa 6:3, 7:6 (7:3).

МАРТОН ПРЕЖИВЕО ДРАМУ: Фучович шампион Винстон-Сејлема

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao jedan sat i 52 minuta. Ovo je bio četvrti međusobni duel mađarskog i holandskog tenisera, a drugi trijumf Fučoviča, koji će od ponedeljka biti 63. igrač na ATP listi.

Mađarski teniser je trijumfom u Vinston-Sejlemu stigao do treće ATP titule u karijeri, a prve u ovoj godini.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

ATP turnir u Vinston-Sejlemu se igrao za nagradni fond od 798.335 dolara.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu