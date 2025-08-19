Tenis

TENISKI SVET U STRAHU! Oglasio se Janik Siner i otkrio zbog čega je predao meč Karlosu Alkarazu

Новости онлине

19. 08. 2025. u 07:36

Italijanski teniser Janik Siner predao je finalni meč Karlosu Alkarasu na Mastersu u Sinsinatiju.

ТЕНИСКИ СВЕТ У СТРАХУ! Огласио се Јаник Синер и открио због чега је предао меч Карлосу Алкаразу

FOTO: Tanjug/AP

Delovao je Siner potpuno iscrpljen na terenu, a posle meča smo dobili razlog takvog stanja prvog reketa sveta. Trener i doktor su odmah prišli italijanskom teniseru, a zatim je usledila i njegova kratka, ali emotivna izjava.

- Žao mi je, momci, morao sam da se povučem - rekao je Siner.

Na to su mu uzvratili rečima:

- Možeš da uradiš samo ono što možeš.

Siner je potom dodao:

- Pokušao sam, ne mogu. Osećam se previše loše. Kakva šteta - rekao je Italijan.

Kako prenose italijanski mediji, razlog bi mogao biti virus, a pretpostavlja se da Siner nije želeo da rizikuje i ugrozi nastup na predstojećem Ju-Es openu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (2)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!