SRBIN PAO NAKON VELIKE DRAME: Kecmanović eliminisan od 82. igrača planete
Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan sa Mastersa u Sinsinatiju pošto ga je pobedio Amerikanac Itan Kvin rezultatom 2:0 (7:6(7:5), 6:4) za sat i 39 minuta.
Kecmanović, 49. na ATP listi, bolje je počeo meč, poveo je u prvom setu sa 4:2, imao i set loptu, ali mu je Kvin tada uzvratio, izjednačio na 5:5 da bi na kraju pobednika seta odlučio taj-brejk u kome je Amerikanac slavio sa 7:5.
U drugom setu Kvin koristi prvu brejk loptu i uzima gem na servis Kecmanovića za rano vođstvo od 3:1. Srpski teniser već u sledećem gemu propušta brejk loptu, ali uspeva da rivalu oduzme servis sa izjednačenje 4:4.
Međutim, već u sledećem gemu i on gubi na svoj servis i Amerikanac na kraju servisom potvrđuje pobedu.
