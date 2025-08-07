IZNENAĐENJE U TORONTU: Zverev zaustavljen u polufinalu, pobedio ga 16. teniser sveta
IZNENAĐENjE na turniru u Torontu napravio je Karen Hačanov. On će se boriti za trofej na ovom mastersu, pošto je u polufinalu pobedio Aleksandra Zvereva sa 6:3, 4:6, 7:6(4).
Ruskom teniseru će ovo biti drugo finale na turnirima iz serije 1000. Prethodno je igrao 2018. godine u Parizu i uspeo je da osvoji pehar.
Što se meča sa nemačkim igračem tiče, 16. na ATP listi ga je odigrao veoma dobro. U prvom setu jedini brejk je napravio u četvrtom gemu, a protivniku nije dozvolio nijednu šansu da mu ugrozi servis.
Drugi segement je bio izjednačen sve do 10. gema kada je treći igrač planete oduzeo servis Moskovljaninu i to bez izgubljenog poena.
Treći set doneo je najviše uzbuđenja. Hačanov je propustio priliku da u prvom i petom gemu napravi brejk. Potom je momak iz Hamburga imao meč loptu koju nije iskoristio, pa je o pobedniku odlučivao taj-brejk.
Rus je 13. gem odigrao bolje, rivalu je prepustio četiri poena i trijumfovao je posle dva sata i 55 minuta.
Hačanov će u finalu igrati protiv Bena Šelton koji je u američkom duelu pobedio Tejlora Frica sa 6:4, 6:3.
