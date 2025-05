ROLAN GAROS, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Amerikanca

Lako je Novak Đoković (6. nosilac) izašao na kraj sa Amerikancem Mekenzijem Mekdonaldom (98 ATP) u prvom kolu Rolan Garosa: 6:3, 6:3, 6:3.

Foto: Goran Čvorović

- Ne znam koliko još grend slemova imam pred sobom, ali je sjajan osećaj igrati ovde i ove godine. Trudim se da uživam u svakom trenutku. Vratile su se uspomene na terenu na kome sam pobedio na Olimpijskim igrama. Osećam se dobro. Odigrao sam solidno, ali znam da mogu još bolje – poručio je Novak posle pobede na francuskom jeziku, što je publika znala da pozdravi.

Više je Novaka Đokovića na početku mučilo vreme, nego protivnik.

Posle relativno lepog prepodneva, nad Parizom su se, popodne, baš pred meč između Đokovića i Mekdonalda, navukli oblaci, a ubrzo je krenula i da sipi dosadna kiša. Posle početnog ispitivanja snaga, pri vođstvu 3:2 za Novaka, prišao je najbolji teniser u istoriji ovog sporta glavnom sudiji, tražeći da se navuče krov.

Uzalud je Novak pokazivao šakom ka licu objašnjavajući da mu vetar baca crvenu prašinu u oči, i dizao ruke uvis, stavljajući do znanja ono što je svima jasno, da bi krov koji postoji u te svrhe, bio navučen. Nije vredelo.

Nastavilo se, a Novak je, razljućen nerazumevanjem supervizora, nanizao tri gema za redom. Poveo je sa 5:2, da bi na 5:3 ponovo krenulo ubeđivanje sa sudijom. Ni tada nije vredelo, a kada je Đoković konačno osvojio set, posle 45 minuta igre i rasprave, pokretni krov nad "Šatrijeom" najzad je počeo da klizi po šinama.

Drugi set Novak je pod štitom krova započeo brejkom. Ali, posle vođstva od 3:1, Mekdonald je počeo da se približava. Imao je tri brejk lopte na Đokovićev servis, ali ih je naš as sve "obrisao" dobrim servisom. Vodio je Novak sa 5:2 i servirao za drugi set, i ponovo je Mekdonald nanizao tri brejk lopte, od kojih je jednu ovoga puta iskoristio. Ali, bio je to jalov trud, jer je Đoković već na sledećem protivnikovom servisu set priveo kraju, identičnim rezultatom kao i prvi.

U 3. setu Novak se odvojio na 4:2. Plenio je igrom. Skraćenom loptom izmamio je aplauz publike. Bio je ovo samo malo jači trening. A onda je po običaju usledilo dugo davanje autograma.

Bila je to prilika i da se pred publikom Novak još jednom vrati na osvajanje stote titule u Ženevi.

- Pokušavam da ispišem istoriju našeg sporta. Svaki put kada izađem na teren postoji prilika za to. Imam motivaciju da i dalje nastavim da radim. Nisam odmah slavio, bio je to težak meč, ali kada su na teren ušla moja deca, sve se promenilo. Sve što radim je zbog njih, bio je to fantastičan osećaj – prepričao je Novak.

Reči je, naravno, bilo i o zlatnoj olimpijskoj medalji, koju je osvojio na prethodnom meču na ovom istom terenu.

- Nisam je poneo sa sobom, ali slika medalje je na torbi. Moj otac više voli trofeje, čuva ih, pa je i zlatna medalja kod njega – zabavio je Novak publiku na kraju.