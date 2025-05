MUČI ME RUKA, BIĆE BOLJE: Laslo Đere otvorio dušu posle poraza od De Minora

Nije uspeo Laslo Đere protiv Aleksa de Minora (9. nosilac) u prvom kolu Rolan Garosa. Izbugio je sa 6:3, 6:4, 7:6 (5), ali je ostavio dobar utisak.

Foto: Goran Čvorović

- Žreb je bio dosta težak. De Minor je trenutno u top 10 i igra dobar tenis. Mogao sam dosta bolje da odigram, možda bi rezultat bio drugačiji, možda ne, možda delimično drugačiji. Protiv ovakvih igrača mora svaka lopta da se udari. Nema samo vraćanja, ili baš retko. Možda je to samo ranije kod Medvedeva prolazilo, jer je on malo defanziviji. Ostali čim dobiju priliku, napadnu. Žao mi je. Uvek je teško izgubiti u prvom kolu, pogotovo na gren slemu. Ali, idemo dalje – izjavio je vidno utučeni Đere posle meča.

Ističe da mu je igra dosta oscilirala u meču.

- Na momente sam igrao solidno, na momente loše, prvi servis me nije služio. Nije ni njega, doduše. U trećem setu sam bilo najbliže, imao sa nekoliko set lopti, i tu sam na momente igrao dobar tenis. Ali, to nije dovoljno protiv takvog igrača – analizarao je srpski teniser.

Đere napominje i da su uslovi bili dosta spori i da loptice nisu previše odskakale, što nije baš išlo u njegovu korist.

Novinare je zanimalo i u čemu je razlika između njega i prvih deset igrača na svetu.

- Generalno su bolji u svemu. Imaju bolji servis, bolji ritern, nemaju tolike padove. Vrlo je prosto. Jednostavno, igraju bolji tenis – pošteno je priznao Đere.

Izgubiti protiv De Minora nije nešto što bi trebalo da zabrinjava, tim pre što je naš teniser nedavno osvojio titulu i pokazao dobru igru.

- Nikad nisam skroz zadovoljan, uvek može bolje. Posle prošlogodišnje sezone ne treba puno da se žalim. Imao sam nekoliko baš dobrih mečeva ove godine. Nekoliko puta na šljaci sam imao tu nesreću da imam problem s rukom. Mučim se s tim od Montekarla. Na turniru me zaboli, pa onda preskočim jedan turnir, pa igram sledeći, pa dva tri meča bude u redu, pa ispočetka – kaže Laci.

Otkrio je i o čemu se radi:

- U Montekarlu me je mučila podlaktica. To sam tretirao u Beogradu. U Barseloni je bilo u redu, u Madridu sam dan pred meč malo istegao biceps. Zato sam predao protiv Medvedeva. U Rimu posle drugog kola opet sam počeo da osećam bolove u podlaktici. Zato sam bio dosta frustriran protiv Alkaraza, jer sam igrao dobar tenis na turniru, a osetio sam i da sam dobro ušao u taj meč. Tačno me je ruka bolela toliko da mi smeta. Opet sam to tretirao pred Rolan Garosa, a onda je manje-više bilo sve u redu.

Imao je u planu da igra i Hamburg ili Ženevu, ali zbog ruke nije mogao.

- Sve to me je malo i psihički umorilo. Umesto da igram turnire koje treba, ili da se odmorim, ja se oporavljam i gledam kako da rešim povredu – zaključio je momak rodom iz Sente.