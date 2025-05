JOŠ JEDNA TENISKA SENZACIJA: Učešće u Rimu završio četvrti igrač sveta

JOŠ jedno iznenađenje dogodilo se u muškom delu žreba na mastersu u Rimu. Markos Giron je u američkom duelu pobedio Tejlora Frica sa 7:6(4), 7:6(3).

Foto: Ilustracija

Jasno je da 4. na ATP listi ne voli baš šljaku, ali bio je favorit, no to nije uspeo da iskoristi i već posle prve runde je morao da spakuje kofere.

Prvi je do brejka došao 45. igrač planete. On je u sedmom gemu rivalu oduzeo servis i to bez izgubljenog poena. Ipak, uzvratio je momak iz San Dijega u 10. gemu, pa je prvi set rešen u taj-brejku koji je bolje odigrao Giron.

A ono što se desilo u drugom segmentu je za rubriku verovali ili ne. Fric je vodio sa 0:4 i 15:40. Te brejk lopte nije iskoristio, i nakon toga se dogodio neverovatan pad u njegovoj igri, što je rival itekako znao da iskoristi.

Uspeo je 31-godišnjak da vrati oba brejka, a potom ponovo u taj-brejku odigra bolje od protivnika i domogne se naredne faze nakon jednog sata i 44 minuta.

Giron će se šesnaestini finala sastati sa Hubertom Hurkačom koji je postavljen za 30. nosioca.

