"KAO U VREME PANDEMIJE, SAMO BEZ MASKI!" "Pola Evrope" ne može da veruje šta se dešava zbog nestanka struje (FOTO)

Dosad nezabeležene scene dešavaju se u značajnom delu Evrope zbog nestanka struje usled kog pate Španija, Portugal i Francuska.

Naime, zbog nestanka struje na ogromnoj teritoriji, organizatori sportskih događaja moraju da se snalaze kako znaju i umeju ne bi li ih priveli kraju.

Tako je teniski turnir u portugalskom Eštorilu naprasno počeo da se odvija - bez prisustva publike. Organizatori su, prosto, rekli "da će tako biti do daljnjeg, usled novonastalih okolnosti".

- Osećaj je kao da smo u pandemiji, samo bez maski. Nerealan dan - poručio je čuveni portugalski teniski novinar Žoze Morgado.

This feels like pandemic without masks.



Unreal day. pic.twitter.com/9xoLPOU3e7 — José Morgado (@josemorgado) April 28, 2025

Zašto je nestala struja u Španiji i Portugalu?

Usled dosad nezabeleženih dešavanja u 21. veku kada se radi o struji u zapadnom delu Evrope, najčešće su se na internetu pretraživali pojmovi "power outage in spain and portugal", "spain and portugal without electricity". I ne čudi, jer je nastao pravi mali haos zbog tog događaja.

Haos u portugalskom saobraćaju usled neaktivnosti svetlosne signalizacije / FOTO: Tanjug/AP

Kako Tanjug javlja, nestanak struje u velikim delovima Portugala napravio je brojne probleme, a kako je saopštila "Nacionalna energetska mreža" (REN) potpuna normalizacija snabdevanja strujom mogla bi da potraje do sedam dana zbog složenosti problema.



Ta kompanija saopštila je da je do nestanka struje došlo zbog kvara na španskoj elektroenergetskoj mreži, koji je povezan sa "retkim atmosferskim fenomenom", a zamenik ministra za teritorijalnu koheziju Manuel Kastro Almeida smatra da bi nestanak struje mogao da bude posledica sajber napada, prenosi portugalski portal "Jutarnje vesti" (Correio da manha). Putnici "zarobljeni" na portugalskim aerodromima / FOTO: Tanjug/AP



"S obzirom na tekuće probleme sa mrežom, prognoza za obnavljanje struje ostaje neodređena i može da se produži", navodi se u saopštenju operatera mreže za distribuciju električne energije u kontinentalnom Portugalu.



Zbog nestanka struje zatvoreni su supermarketi, kafići i restorani, a došlo je i do otežanog korišćenja platnih kartica i stvorili su se ogromni redovi na bankomatima.





Metro u Lisabonu je obustavljen, u saobraćaju je haos jer ne rade semafori, navodi portal. Portugal - gužve u autobusima nakon prestanka rada metroa /FOTO: Tanjug/AP



Sudovi su otvoreni samo za hitne slučajeve, rekao je izvor iz Ministarstva pravde.



Zvaničnici upozoravaju da nestanak struje može da utiče na vodosnabdevanje i pozivaju građane da racionalno koriste vodu.

Visokoškolske ustanove obustavile su nastavu i aktivnosti.

Iz Vlade Portugala poručili su da se nadaju da će se situacija u toku dana regulisati.



